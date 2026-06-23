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Ce să nu faci de Sânziene. Greșeala majoră care atrage ghinionul în dragoste

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În fiecare an, pe 24 iunie, românii sărbătoresc Sânzienele (sau Drăgaica), o sărbătoare învăluită în magie, parfum de flori galbene și mister. În aceeași zi, calendarul ortodox marchează Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ceea ce oferă acestei sărbători o dublă încărcătură – spirituală și folclorică.

Ce să nu faci de Sânziene

Se spune că în noaptea de 23 spre 24 iunie, cerurile se deschid, iar Sânzienele – aceste făpturi ireale, considerate zâne bune ale fertilității – dansează și împart binecuvântări. Totuși, pe cât sunt de generoase, pe atât pot deveni de răzbunătoare dacă nu le respecți ziua. Pentru a nu atrage mânia lor și pentru a te feri de ghinion, iată ce să NU faci de Sânziene sub nicio formă!

Nu lucra la câmp și nu face treburi casnice

Cea mai importantă regulă de Sânziene și de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este repausul total. Tradiția spune că cine spală haine, coase, mătură sau lucrează la câmp în această zi va fi lovit de boală sau de „luatul din Sânziene”.

Bătrânii de la sat cred că zânele se supără cumplit pe gospodinele care nu le cinstesc ziua, pedepsindu-le cu grindină peste culturi, vijelii și probleme de sănătate greu de vindecat. Lasă curățenia pe o altă zi și bucură-te de liniște.

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Nu nesocoti puterea florilor de Sânziene

Florile galbene de Sânziene sunt vedetele absolute ale acestei perioade. Ele au puteri tămăduitoare și de protecție, însă trebuie tratate cu respect.

Ce să nu faci: Nu călca în picioare aceste flori și nu le arunca la coșul de gunoi dacă le-ai adus în casă.

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Ce să faci: Fetele nemăritate trebuie să împletească cununițe din aceste flori. Dacă le arunci pe acoperișul casei și rămân acolo, înseamnă că te vei mărita în curând. Dacă cad, mai ai de așteptat.

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Nu te certa și nu purta pică nimănui

Sânzienele sunt zâne ale iubirii, ale armoniei și ale luminii (sărbătoarea coincide cu Solstițiul de vară). Dacă alegi această zi pentru a te certa cu partenerul, cu familia sau cu vecinii, energiile negative se vor întoarce înzecit împotriva ta.

Se spune că certurile declanșate de Sânziene pot duce la despărțiri definitive sau la un an plin de ghinion în plan sentimental. Fii tolerantă, zâmbește și caută pacea.

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Nu refuza ritualul „Scăldatului de Sânziene”

În dimineața zilei de 24 iunie, roua de pe flori are proprietăți magice. Tradiția interzice să rămâi în casă până târziu. Fetele tinere obișnuiau să se scalde în roua dimineții pentru a fi frumoase, drăgăstoase și sănătoase tot anul. Chiar dacă ești la oraș, nu refuza o plimbare dis-de-dimineață într-un parc – se spune că aerul și energia acestei zile întineresc trupul și spiritul.

Dacă vrei să îți visezi ursitul, pune sub pernă un buchețel de flori de Sânziene în noaptea de 23 spre 24 iunie. Este cel mai cunoscut și eficient ritual de dragoste din folclorul românesc!

Ce interdicții aduce Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Din punct de vedere religios, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (numită în popor și Sânziene sau Drăgaica) vine cu restricții clare. Fiind o zi de mare sărbătoare creștină, marcată cu cruce roșie în calendar.

  • Este strict interzis să coși, să tricotezi sau să folosești obiecte ascuțite (foarfece, ace).
  • Biserica ne îndeamnă la rugăciune, milostenie și introspecție.
  • Nu se refuză niciodată cei care cer ajutor sau pomană în această zi, Sfântul Ioan fiind protectorul celor sărmani.

Sursă foto: Shutterstock

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