Dan Negru, fotografie de colecție cu Andra, pe care au recreat-o după 25 de ani. Cum s-au afișat cei doi

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Dan Negru a postat o fotografie cu Andra de acum 25 de ani. Aflat în vacanță alături de soția lui și de cuplul Andra și Cătălin Măruță, în Mauritius, prezentatorul Tv a recreat fotografia de acum peste 2 decenii.

Dan Negru, fotografie cu Andra din prezent și din urmă cu 25 de ani. Cât de schimbați erau

Prezentatorul Tv a postat două imagini alături de Andra și a vorbit despre trecerea timpului, familie și generațiile care urmează.

În fotografia recentă, Dan Negru apare alături de soția lui, Codruța, și de familia Măruță, cu care se află în vacanță.

„Prima fotografie cu @andra am făcut-o acum vreo 25 de ani. A doua am făcut-o acum câteva minute. În cea de-a doua apar și soțul Andrei, Cătălin, și soția mea, Codruța. Eram copii în prima fotografie. Acum copiii noștri sunt mari. Ei vor prinde vremurile pe care noi nu le vom mai vedea. De asta nu-mi pare rău că viitorul a venit atât de repede!”.

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„P.S. Fotografia de acum câteva minute nu am făcut-o cu telefonul sau cu vreun aparat foto. Am făcut-o cu inima”, a spus Dan Negru.

Mii de internauți au apreciat postarea, iar oamenii au apreciat felul în care scrie Dan Negru.

Vacanță de vedete în Mauritius

Dan Negru, soția lui, Codruța, Andra și Cătălin Măruță, alături de copii, dar și Vlăduța Lupău și soțul ei se află în vacanță în Mauritius. Excursia a fost organizată de Răzvan Pascu și s-a dovedit a fi o escapadă extrem de binevenită într-o locație exotică și foarte romantică

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„Au început vacanțele, ăsta e unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Anul trecut au fost programate vreo 40 de milioane de zboruri comerciale în toată lumea. Am găsit aici o minune a tehnologiei din trecut, pe care azi o mai găsești doar în jucării: avionul Concorde! Nu înțeleg deloc lipsa de evoluție… În 1976, avionul ăsta transporta pasageri cu viteza sunetului. Între Londra și New York făcea trei ore și jumătate. 27 de ani a zburat! A fost un singur accident în toată istoria lui, după care l-au scos. Așa că azi între Londra și New York faci opt ore! Au zis ba că e scump, ba că face zgomot… Toate astea puteau să evolueze! Abia acum, în 2026, au anunțat că vor să-l refacă. Oamenii care zburau în anii ’70 în doar trei ore și ceva peste ocean, se gândeau că în 2026 lumea o să fie mult mai evoluată. Când colo, noi am involuat! Facem opt ore… Am involuat!

La noi, în România, în anul 1937 s-a construit un tren la uzinele Malaxa, care făcea București – Constanța în două ore. Ăia se gândeau că în viitor vom face drumul ăsta uite așa… Aiurea! Turismul însă a evoluat: dacă în 1975 erau 200 de milioane de turiști în toată lumea, în 2025 erau 1,6 miliarde. Adică viața e scurtă, lumea e mare”, a spus Dan Negru într-un clip video pe care l-a postat pe rețelele de socializare.

Vedetele au ajuns la destinație și au ciocnit un pahar de vin, au stat la masă, au discutat și s-au distrat pe cinste.

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