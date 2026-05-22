Ultimul mesaj lăsat de Ionela, mama din Argeș care și-a pus capăt zilelor. Ce a scris femeia: „Îmi pare rău”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tragedie într-o comunitate din județul Argeș, unde o mamă a două fetițe a ales să își pună capăt zilelor. Femeia a lăsat în urmă un bilet de adio, iar oamenii apropiați vorbesc despre perioada grea prin care trecea în urma celei de-a doua sarcini. Iată care a fost ultimele cuvinte ale Ionelei.

Ultimele cuvinte ale Ionelei, tânăra mamă care și-a pus capăt zilelor

Ionela Narcisa, o tânără mamă a două fetițe, a ales să își încheie socotelile cu viața. Conform apropiaților, femeia trecea printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional.

Ea născuse pentru a doua oară în urmă cu câteva luni, iar oamenii spun că aceasta avea o stare psihică vizibil deteriorată din cauza depresiei postnatală.

Citește și: O mamă a murit după ce s-a aruncat de la etaj cu cei trei copii. Doar o fetiță de 6 ani a supraviețuit

Dincolo de depresia postnatală, oamenii apropiați spun că femeia avea și tensiuni repetate în viața de cuplu, care ar fi pus și mai multă presiune pe ea.

După tragedie, o apropiată a femeii a publicat un mesaj dureros primit de la Ionela, în care aceasta vorbește despre semnalele unei dureri pe care femeia a purtat-o în tăcere.

„Dacă știam că pe 29 aprilie va fi ultima dată când îți văd ochii nu te-aș mai fi lăsat să pleci de la mine. Dacă știam acum câteva zile când mi-ai scris cât de tare suferi…

Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult, să te înțeleg mai mult, să te sprijin mai mult… dar e târziu pentru părerile de rău.

În sufletul meu o să rămâi un suflet cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Drum lin către îngeri, suflet drag!”, a fost mesajul sfâșietor primit de la Ionela.

Val de mesaje de condoleanțe

Moartea Ionelei a provocat un val de emoție în întreagă comunitate. Apropiații și rudele postează constant mesaje de rămas-bun și fotografii cu femeia.

Ionela Narcisa era căsătorită și avea două fetițe, dintre care cea mare merge deja la școală, iar cea mică s-a născut anul trecut.

Citește și: Acuzații grave din partea iubitului Andreei Sîrbu, asistenta medicală din Târgu Jiu, care s-a sinucis la 31 de ani: „O amenința că îi ia copilul”

„Avea depresie postnatală, plus neînțelegeri cu soțul”, a scris o femeie care o cunoștea pe Ionela.

Prietena Ionelei a transmis un mesaj dureros despre pierderea acesteia.

„Nu știu dacă există cuvinte potrivite pentru asta. E ciudat cum oamenii se îndepărtează în timp, dar unele legături nu dispar niciodată cu adevărat. Deși timpul și viața ne-au dus pe drumuri diferite, pentru mine ai rămas aceeași persoană, un om bun cu suflet cald, care atunci când eram mai mică, încerca să mă protejeze ca pe propria soră. Îmi pare rău că ai dus atâtea singură. Sper să fi găsit liniștea pe care nu ai avut-o aici…Drum lin, Ionela Narcisa”.

Urmărește-ne pe Google News