Ultimul mesaj lăsat de Ionela, mama din Argeș care și-a pus capăt zilelor. Ce a scris femeia: „Îmi pare rău”

Tragedie într-o comunitate din județul Argeș, unde o mamă a două fetițe a ales să își pună capăt zilelor. Femeia a lăsat în urmă un bilet de adio, iar oamenii apropiați vorbesc despre perioada grea prin care trecea în urma celei de-a doua sarcini. Iată care a fost ultimele cuvinte ale Ionelei.
„Avea depresie postnatală, plus neînțelegeri cu soțul”, a scris o femeie care o cunoștea pe Ionela.
Prietena Ionelei a transmis un mesaj dureros despre pierderea acesteia.
„Nu știu dacă există cuvinte potrivite pentru asta. E ciudat cum oamenii se îndepărtează în timp, dar unele legături nu dispar niciodată cu adevărat. Deși timpul și viața ne-au dus pe drumuri diferite, pentru mine ai rămas aceeași persoană, un om bun cu suflet cald, care atunci când eram mai mică, încerca să mă protejeze ca pe propria soră. Îmi pare rău că ai dus atâtea singură. Sper să fi găsit liniștea pe care nu ai avut-o aici…Drum lin, Ionela Narcisa”.