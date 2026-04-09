Acuzații grave din partea iubitului Andreei Sîrbu, asistenta medicală din Târgu Jiu, care s-a sinucis la 31 de ani: „O amenința că îi ia copilul”

Drama asistentei medicale din Târgu Jiu care s-a sinucis la 31 de ani a cutremurat întreaga țară. Andreea Sîrbu ascundea o mare suferință, iar iubitul tinerei face acum dezvăluiri despre suferințele prin care trecea femeia.

Iubitul Andreei Sîrbu, acuzații grave după moartea asistentei medicale

Andreea Sîrbu avea doar 31 de ani și lucra ca asistentă medicală. Tânăra a decis să își pună capăt zilelor, iar acum, iubitul ei face dezvăluiri tulburătoare despre dramele cu care se confrunta aceasta.

Citește și: Noi informații despre cazul medicului din București ucis. Concubina lui Cristian Staicu s-a prezentat la locul crimei. Ce a luat femeia din casă

Femeia suferea enorm din cauza procesului de custodie cu fostul soț și a amenințările acestuia legate de fetița lor în vârstă de 7 ani.

Tânăra a fost găsită fără suflare chiar de tatăl ei, după ce nu mai răspundea la telefon. Andreea trecea printr-o dramă greu de descris în cuvinte. În urmă cu câteva luni, femeia ar fi fost drogată și abuzată sexual de trei bărbați cunoscuți într-un club.

Andreea Sîrbu avea o fetiță de 7 ani pentru care se lupta în instanță cu fostul soț. În plus, acesta o amenința că îi va lua copilul.

Citește și: Detalii scandaloase în cazul medicului ucis și incendiat în București. Menajera lui ar fi recunoscut crima. Ce le-a povestit anchetatorilor

Iubitul Andreei, un medic cardiolog, dezvăluie că aceasta i-a trimis mesaje în care părea resemnată cu privire la problemele din viața ei.

„Ultima dată am vorbit cu ea duminică, la şapte. Am mesaje în care se resemna. Eu am iubit-o pe fata asta. Durerea pe care ea a creat-o că şi-a luat zilele, nu s-a gândit niciodată că are un copil şi părinţi”, a povestit partenerul tinerei la Observator.

Tânăra era divorțată de tatăl copilului și locuia cu fetița ei, însă stătea mereu cu teama că ar putea să își piardă copilul.

„Era evident că avea foarte multe lucruri pe spatele ei, majoritatea lucrurilor nu le verbaliza ca să găsim o rezolvare. Poate nu am fost suficient alături de ea, poate nu am reuşit să o înţeleg cu adevărat. A ţinut mult în ea.

Am înteles că a avut şi nişte datorii. Datorii minuscule, care s-ar fi putut rezolva, dar atât timp cât nu verbaliza. Voia să pară că face faţă. A măcinat-o şi procesul cu copilul, pentru că o ameninţa foarte mult că îi ia copilul”, a mai povestit partenerul acesteia.

Asistenta se confrunta cu probleme personale mari

Andreea Sîrbu lucra ca asistentă medicală în secția de terapie intensivă a spitalului de urgențe din Târgu Jiu. Ea lucra și ca make-up artist într-un salon.

Citește și: Drama lui George, băiatul de 12 ani care a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Pitești

În urmă cu trei ani, Andreea a fost prinsă băută la volan, iar în 2025, ea a depus o plângere pentru viol. Tânăra spunea că trei bărbați au drogat-o și ulterior au violat-o, după o seară în club.

Iubitul tinerei spune că nu a mai auzit nimic de ea de când a ieșit în club și până a doua zi. Andreea i-a povestit că s-a trezit într-un apartament străin și nu își mai amintea nimic din ce se întâmplase.

Citește și: Drama asistentei de 31 de ani găsită moartă în casă. Andreea Sîrbu era mama unei fetițe de 7 ani

Conform unor date din anchetă, Andreea își acuza propriul iubit că are mai multe înregistrări din momentul violului, însă ea și-a retras plângerea ulterior.

„A pus mâna pe filmări, în care nu se vede mare lucru. Doar că ea plecat din club cu un băiat. Din ce spune el, vezi, Doamne, că a scos-o afară ca să vomite. Ea avea un dosar pe rol pe custodia copilului şi i-a fost frică să nu devină public şi să nu afecteze dosarul cu fostul soț. Asta nu pot să zic că a ameninţat-o, că eu nu ştiu aşa ceva. Sau poate a ameninţat-o şi nu ştiu eu”, a povestit partenerul tinerei.

