Drama asistentei de 31 de ani găsită moartă în casă. Andreea Sîrbu era mama unei fetițe de 7 ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O tânără asistentă medicală de la ATI, Andreea Sîrbu, a fost găsită fără viață în locuința sa din Târgu Jiu. Poliția suspectează o sinucidere, tragedia fiind legată de o dramă personală, potrivit Libertatea.

Drama asistentei de 31 de ani găsită moartă în casă

Tragedie în Târgu Jiu: o tânără asistentă medicală, mamă a unei fetițe de 7 ani, a fost găsită fără suflare în apartamentul său. Chiar tatăl ei a făcut descoperirea șocantă și a alertat autoritățile, relatează Libertatea. Primele informații indică faptul că Andreea Sîrbu, în vârstă de 31 de ani, s-ar fi sinucis.

Andreea era asistentă medicală în cadrul secției de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, o profesie în care a ajutat nenumărați oameni să-și recupereze sănătatea. Cu toate acestea, lupta cu proprii ei demoni a fost una copleșitoare. Femeia a fost găsită spânzurată în locuința sa de pe strada Bicaz, o veste care a zguduit întreaga comunitate medicală.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

În spatele zâmbetului profesional, Andreea ascundea o dramă personală. Deși obținuse recent custodia fetiței sale în instanță, fostul soț a deschis un nou proces pentru a cere custodia copilului. Acest conflict juridic a măcinat-o profund. Cei apropiați povestesc că teama de a-și pierde fetița a pus o presiune enormă asupra sa, influențându-i decizia tragică.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt în plină desfășurare pentru a clarifica împrejurările exacte ale acestui caz, notează Libertatea. Între timp, comunitatea deplânge pierderea unei tinere dedicată salvării vieților altora, în timp ce pe a sa nu a mai putut-o salva.

*Telverde Antisuicid

Dacă te afli într-un moment dificil sau cunoști pe cineva care trece printr-o situație similară, cere ajutor. Discută cu prietenii, familia sau apelează la organizațiile specializate care sunt mereu gata să te sprijine. Niciodată nu ești singură în fața greutăților.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situații de criză suicidară puteți contacta Alianța Română de Prevenție a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la [email protected].

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News