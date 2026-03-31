Primele declarații ale părinților după ce fetițele din Târnăveni au fost găsite: „Ioooi! Ele sunt!”

Fetițele din Târnăveni au fost găsite la o zi de la dispariție. Reacțiile emoționante ale părinților

Două fetițe din Târnăveni, Melisa, de 4 ani, și Rebeca, de 5 ani, au fost găsite în siguranță, după ce au dispărut fără urmă pe 30 martie 2026. Întâmplarea a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură, iar vestea găsirii lor a adus lacrimi de ușurare familiilor.

Dispariția lor a fost raportată imediat, iar autoritățile au declanșat o căutare amplă, stârnind îngrijorare la nivel național. Părinții, copleșiți de emoții, au apărut în cadrul unei emisiuni TV pentru a cere ajutor. Tatăl Rebecăi a recunoscut-o pe fiica sa în imaginile difuzate, plângând de bucurie: „Ioooi! Ele sunt! Aia mare e Rebeca. (…) Am fost cel mai fericit om”.

„Au spus că s-au găsit fetițele. Toată poliția a plecat de aici”

Mama Melisei, intervievată la Acces Direct, a povestit cu emoție momentul în care a primit vestea că fetițele au fost găsite: „Au spus că s-au găsit fetițele. Toată poliția a plecat de aici. (…) A sunat poliția și a spus că s-au găsit fetițele”.

În imaginile surprinse de fotoreporteri cele două fetițe pot fi văzute ținându-se strâns de mână, cu hainele acoperite de noroi, dar în viață și aparent sănătoase. Acest incident subliniază fragilitatea și importanța siguranței copiilor, dar și puterea comunității de a se mobiliza în momente critice.

Foto: Facebook

