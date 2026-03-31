Dezvăluirile emoționante ale pădurarului care le-a salvat pe Rebeca și Melisa. „Plângeau, înghețate de frig!” Cum le-a găsit Aurel Frandeș în pădure

În Târnăveni, județul Mureș, o întreagă comunitate a trăit ore de panică după dispariția a două fetițe de 4 și 6 ani. Căutările au mobilizat peste 500 de oameni, însă salvarea a venit de la un singur om: pădurarul Aurel Frandeș, cel care a reușit să le găsească pe micuțe după mai bine de 24 de ore de rătăcire prin pădure. Povestea lui a emoționat o țară întreagă.

Descoperirea care a schimbat totul

Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, se afla în teren când a auzit plânsete venind din adâncul pădurii. S-a apropiat și a văzut două fetițe tremurând de frig, speriate și dezorientate. În acel moment, și-a dat seama că sunt copiii căutați de toată comunitatea.

„Eram în interes de serviciu, în pădure am constatat două fetiţe care plângeau, îngheţate de frig. Văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetiţele şi mesajul din RO-ALERT care a fost dat aseară, mi-am dat seama că fetiţele respective sunt cele care sunt căutate”, a povestit pădurarul, potrivit Știrile Pro TV.

O misiune de salvare în condiții extreme

Zona în care se aflau copilele era greu accesibilă, iar echipele de intervenție nu puteau ajunge până acolo. Aurel Frandeș a acționat fără ezitare. Le-a îmbrăcat cu hainele lui, le-a liniștit și a sunat imediat la poliție. Apoi a început drumul anevoios spre salvatori.

„Le-am îmbrăcat, le-am luat după aceea în braţe şi am sunat la poliţie că le-am găsit. După aia, le-am deplasat la maşină, circa vreo trei kilometri, le-am transportat în spate. Fetiţele sunt bine la momentul acesta (…) Eu sunt mândru că am putut să fac un gest din partea mea foarte frumos”, a declarat el.

Pe una dintre fetițe a purtat-o în spate, iar pe cealaltă în brațe, coborând printr-un teren abrupt și dificil. După aproximativ trei kilometri, s-a întâlnit cu echipele de intervenție și le-a predat în siguranță.

Reacția Romsilva: „Suntem mândri de el”

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis un mesaj public de apreciere pentru gestul colegului lor, subliniind importanța intervenției sale.

„Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală”, a transmis instituția.

Deși mulți îl numesc erou, Aurel Frandeș rămâne un om simplu și modest. Pentru el, totul a fost doar o datorie morală și profesională. A acționat instinctiv, cu empatie și curaj, într-un moment în care fiecare secundă conta.

Foto – Facebook / captură video

