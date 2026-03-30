Ibuprofenul pediatric, un medicament comun, a fost retras de pe piață după descoperirea unor particule suspecte. 90.000 de flacoane afectate ridică semne de întrebare.

90.000 de flacoane de ibuprofen pediatric retrase de pe piață

Un avertisment important pentru părinți: aproape 90.000 de flacoane de ibuprofen pentru copii au fost retrase din Statele Unite din cauza detectării unor particule suspecte în compoziția medicamentului. Chiar dacă acest incident nu afectează direct România, el atrage atenția asupra importanței verificării medicamentelor administrate celor mici. Conform Doctorul Zilei, astfel de situații pot apărea oricând, iar prevenția este cheia.

Pericol ascuns într-un medicament folosit zilnic

Ibuprofenul pediatric, folosit frecvent pentru reducerea febrei și calmarea durerilor la copii, a fost subiectul unei retrageri masive din SUA. Două loturi produse de compania Strides Pharma au fost retrase de urgență după ce utilizatorii au semnalat prezența unor particule negre și a unei substanțe gelatinoase în flacoane. Medicamentul în cauză are o concentrație de 100 mg/5 ml și este ambalat în recipiente de 120 ml.

Conform autorităților americane, riscul de complicații severe este redus, însă ingerarea unui produs contaminat poate duce la simptome precum iritații digestive, reacții alergice sau disconfort abdominal. „În cazul ibuprofenului, siguranța depinde în mare măsură de calitatea suspensiei. Orice modificare vizibilă indică un produs care nu mai respectă standardele inițiale”, susțin specialiști citați de Doctorul Zilei.

Citește și: Ajutoarele one‑off pentru pensionarii cu venituri mici se amână. „Nu se pot acorda în aprilie!”

Ce trebuie să știe părinții din România

Chiar dacă loturile afectate au fost distribuite exclusiv în Statele Unite, acest caz ridică întrebări și pentru alte țări, inclusiv România. Ibuprofenul pediatric este extrem de popular în gospodăriile românilor, însă, din fericire, nu există o alertă oficială pentru acest produs pe teritoriul țării noastre.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale monitorizează astfel de situații prin sistemele europene de farmacovigilență. Totuși, Doctorul Zilei recomandă părinților să fie vigilenți și să verifice întotdeauna medicamentele administrate copiilor. Iată ce trebuie să aveți în vedere:

Aspectul lichidului : Asigurați-vă că nu există particule sau depuneri suspecte.

: Asigurați-vă că nu există particule sau depuneri suspecte. Mirosul și culoarea : Orice schimbare trebuie să ridice suspiciuni.

: Orice schimbare trebuie să ridice suspiciuni. Termenul de valabilitate : Verificați data inscripționată pe ambalaj.

: Verificați data inscripționată pe ambalaj. Integritatea flaconului: Asigurați-vă că sigiliul nu este deteriorat.

Dacă observați nereguli, evitați administrarea produsului și consultați un medic.

Cauzele problemelor de fabricație

Erorile de producție care duc la retragerea medicamentelor nu sunt o raritate. Printre cele mai frecvente cauze se numără contaminarea accidentală în timpul procesului de fabricație, instabilitatea formulei chimice, defectele de ambalare sau condițiile improprii de depozitare. În ultimii ani, controalele autorităților din SUA și Europa s-au intensificat, tocmai pentru a detecta rapid problemele și a proteja consumatorii.

Lecția pentru consumatori

Acest incident ne reamintește cât de important este să fim vigilenți cu medicamentele pe care le folosim, mai ales când vine vorba de sănătatea copiilor noștri. Chiar și produsele considerate sigure, cum este ibuprofenul pediatric, pot suferi de probleme în procesul de fabricație. Un simplu gest de verificare înainte de utilizare poate preveni riscuri inutile.

Foto: Sutterstock.com

