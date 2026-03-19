O TikTokeriță a murit după o operație estetică: „Este o tragedie de neimaginat”

Rachel Tussey, o TikTokeriță din Ohio, a murit la 47 de ani după o operație estetică. Intervenția aparent reușită a fost urmată de complicații grave. Rachel a lăsat în urmă trei copii și o familie îndurerată.

TikTokerița Rachel Tussey a murit după o abdominoplastie

Rachel Tussey, o cunoscută influenceriță din Ohio, în vârstă de 47 de ani, s-a stins din viață după o intervenție chirurgicală de abdominoplastie. Mama a trei copii, Rachel era o prezență constantă pe TikTok, unde împărtășea momente din viața sa de zi cu zi. Vestea fulgerătoare a decesului ei a lăsat o familie îndoliată și o comunitate de urmăritori în stare de șoc.

Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, Rachel decisese să apeleze la această procedură populară pentru a-și remodela zona abdomenului. La început, totul părea să decurgă conform planului, iar medicii au declarat operația un succes. Însă, la scurt timp, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc, începând cu simptome alarmante care au dus la complicații majore. În ciuda eforturilor medicilor de a o salva, Rachel a suferit leziuni cerebrale ireversibile și a fost transportată de urgență la spital. Familia ei, cu inima frântă, a fost nevoită să anunțe decesul.

„Este o tragedie de neimaginat”

Medicul de familie al lui Rachel a declarat pentru TMZ că este profund șocat de cele întâmplate: „Este o tragedie de neimaginat. Sunt profund afectat pentru Rachel Tussey și familia ei și le transmit cele mai sincere condoleanțe și rugăciuni celor dragi în această perioadă extrem de dificilă. Gândurile mele rămân alături de toți cei care o iubeau pe Rachel. Sper ca, în timp, toate faptele privind ceea ce s-a întâmplat să iasă la lumină, aducând claritate și o oarecare alinare pentru familia ei și pentru toți cei afectați de această pierdere sfâșietoare”.

Abdominoplastia, o procedură la care tot mai multe femei apelează pentru a obține abdomenul dorit, poate avea efecte secundare grave, mai ales în lipsa unei evaluări medicale riguroase și a unui proces post-operatoriu atent monitorizat.

