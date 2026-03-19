Anca Țurcașiu, despre momentele tensionate din timpul vacanței, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu: „Te afectează emoțional”

Anca Țurcașiu s-a întors în România după două luni dificile în Thailanda, unde a rămas blocată după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Artista a povestit cum a gestionat situația, mărturisind că astfel de momente „te afectează emoțional”.

Anca Țurcașiu, primele declarații la revenirea în România

După ce a rămas blocată în Thailanda din cauza izbucnirii unui conflict în Orientul Mijlociu, Anca Șurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, au reușit, cu mult noroc, să se întoarcă în România. Aceasta a povestit acum despre revederea emoționantă cu cei dragi, dar și despre lecțiile valoroase învățate în această perioadă complicată.

Anca Țurcașiu a învățat o lecție importantă în această perioadă de incertitudine.

„Da, am învățat o lecție: să nu intri în panică în astfel de momente. Este un caz de forță majoră și, în fața acestor situații, nu prea ai cum să acționezi. Trebuie doar să aștepți, să ai răbdare și să încerci să găsești o soluție fără panică. Panica distruge totul și poate da peste cap lucrurile în mod inutil”, a spus ea pentru Spynews.

Artista consideră că ea și partenerul său au fost extrem de norocoși să revină în țară în siguranță.

„Noi am încercat să găsim soluții în liniște, cu speranța că se va rezolva, și asta s-a și întâmplat. Am avut noroc, chiar un noroc imens. Cei care și-au schimbat zborurile în perioada 8–10 martie nu au mai fost relocați. Nici nu știu dacă au reușit să se întoarcă acasă. Deci noi chiar am avut noroc”, a adăugat ea, evidențiind dificultățile prin care au trecut și alți turiști.

Citește și: Cum reușește Anca Țurcașiu să își mențină silueta la 55 de ani. Are o dietă cu cinci mese pe zi: „Trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum”

Citește și: Anca Țurcașiu și Călin Șerban, iubitul ei, anunț surpriză după un an de relație: „E pe veci”

Revederea cu nepoțica Zoe, primul moment de bucurie

După două luni petrecute sub soarele tropical al Thailandei, Anca Țurcașiu a mărturisit că revenirea în România a fost un moment profund așteptat.

„Ca de fiecare dată, e o perioadă de tranziție, normal, după două luni de soare și căldură. Dar acasă înseamnă, până la urmă, cel mai frumos loc de pe pământ. Și chiar ne-a fost dor să ne întoarcem, pentru că îi avem pe cei dragi, de care ne-a fost foarte dor”, a mărturisit artista.

Citește și: Anamaria Prodan rupe tăcerea despre scandalul Andreea Popescu – Dan Alexa. „Problema mea este…” Ce spune impresara despre viața personală a antrenorului

Citește și: Betty Salam a răbufnit după ce a fost criticată dur pentru că a cedat custodia fiului ei fostului soț, Cătălin Vișănescu: „Nu știți nici pe sfert adevărul”

La doar o zi după sosirea în țară, Anca Țurcașiu a avut parte de un moment special: reîntâlnirea cu nepoțica ei, Zoe.

„Prima dată am vrut să o văd pe Zoe. Așa s-a și întâmplat: a doua zi ne-am văzut în parc și am petrecut timp împreună. Apoi, toată familia, prietenii apropiați… A doua zi ne-am dus să ne îmbrățișăm oamenii dragi, care au stat și ei cu emoții foarte mari, pentru că noi nu aveam răspunsuri la întrebări. Nu știa nimeni nimic și senzația asta de incertitudine e foarte puternică. Te afectează emoțional, n-ai cum să nu reacționezi când ești la 8.000 de km distanță, cu bagajele făcute, și nu poți să te întorci acasă. E ceva foarte greu de gestionat”, a explicat vedeta.

Revenită în România, Anca Țurcașiu și-a reluat imediat activitățile.

„Da, ne-am întors imediat la muncă. M-am întâlnit cu copiii de la grădiniță, am început pregătirile pentru un concert, sunt în formă. Practic, de a doua zi am început. Nu am avut timp de pauză, pentru că rămăseseră lucruri în urmă. A trebuit să le recuperez”, a precizat artista.

Deși a trecut prin clipe dificile, Anca Țurcașiu s-a bucurat din plin de vacanță, alături de partenerul ei, Călin Șerban. Înainte de a pleca spre România, artista a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare pe plajă alături de iubitul ei, însoțită de mesajul: „Suntem în drum spre aeroport și vreau să-mi iau rămas bun de aici cu poza mea preferată din vacanță”.

Sursă foto: Instagram

