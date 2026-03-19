Betty Salam a răbufnit după ce a fost criticată dur pentru că a cedat custodia fiului ei fostului soț, Cătălin Vișănescu: „Nu știți nici pe sfert adevărul”

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a răspuns criticilor dure primite după ce a cedat custodia fiului ei, Matthias, fostului soț, Cătălin Vișănescu.

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a decis să rupă tăcerea după ce vestea că a cedat custodia fiului său, Matthias, fostului soț, Cătălin Vișănescu, a stârnit un val de critici online. Artista a reacționat cu un mesaj ferm pe Instagram, explicând motivele din spatele deciziei.

Divorțul dintre Betty Salam și Cătălin Vișănescu, pronunțat în vara anului 2025, a marcat o nouă etapă în viețile celor doi. Cu toate că fiecare și-a refăcut viața, fiul lor, Matthias, a fost în centrul atenției publice recent, după ce s-a aflat că acum se află în grija tatălui său. Criticile care au urmat au determinat-o pe Betty să răspundă celor ce au judecat fără să cunoască adevărul.

„Nu permit nimănui să-mi pună etichete care nu îmi aparțin, doar pentru că aleg să nu dau curs discuțiilor și să-mi trăiesc viața în liniște. Nu mi-am abandonat copilul pentru nimic în lume. Sunt mama lui și voi rămâne mereu. Am ales doar să îi respect decizia de a sta, în această perioadă, cu tatăl lui. Matthias până în prezent a locuit cu mine, iar decizia de a schimba domiciliul la tatăl lui îi aparține copilului (a fost dorința lui). Nu îl pot forța să locuiască unde momentan nu mai simte”, a scris Betty Salam pe Instagram.

„Nu știți nici pe sfert adevărul și totuși ați ales să judecați”

Fiica lui Florin Salam a subliniat că decizia de a schimba domiciliul a fost luată la dorința copilului, care a ales să petreacă mai mult timp cu tatăl său. Betty a explicat că respectă această alegere și că legătura lor ca mamă și fiu rămâne puternică, indiferent de circumstanțe. În mesajul său, artista a condamnat atacurile venite din mediul online și a cerut respect pentru viața privată.

„Nu știți nici pe sfert adevărul și totuși ați ales să judecați și să vorbiți. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină înainte să comentați despre viața mea. Este de ajuns. Nu mai permit să se construiască povești neadevărate în jurul meu doar pentru că am ales discreția și liniștea”, a adăugat Betty Salam.

Fiul lui Betty Salam se află în prezent în grija bunicii paterne, cât tatălui lui se află la muncă în străinătate. Cătălin a anunțat că în curând micuțul se va muta cu el și cu actuala lui parteneră, Roxana. La rândul ei, Betty formează din nou un cuplu, cu Roberto Tudor.

