Oana Roman, mesaj pentru influencerii care nu răspund la mesajele urmăritorilor: „Mâncați pe carcasa celor care vă urmăresc”

Oana Roman a răbufnit în mediul online cu privire la un subiect fierbinte: persoanele publice și relația lor cu comunitățile online. Influencerița a vorbit despre popularitatea creatorilor de conținut și cum se raportează aceștia la publicul lor. Ce a avut de reproșat vedeta.

Oana Roman, atac la influencerii din mediul online

Oana Roman a vorbit despre creatorii de conținut, răbufnind la adresa lor și acuzându-i că „mănâncă pe spatele celor care îi urmăresc”, dar când vine vorba despre a păstra o relație cu ei, nu își fac partea.

Vedeta și-a criticat colegii de breaslă și a spus că respectul pe care vedetele din online ar trebui să îl aibă față de urmăritori este obligatoriu.

Ea a mai spus că numărul mare de fani din mediul online nu ar trebui să fie un motiv pentru lipsa de respect față față de comunitatea de pe internet.

F„aptul că aveți milioane de următori nu e un motiv să nu aveți bun simț și să nu răspundeți la mesaj atunci când cineva vă dă un ajutor. Scrieți măcar mersi. Și încercați să CITIȚI mesajele pe care le primiți. Nu angajați oameni să răspundă și să vă citească mesajele, că mâncați pe carcasa celor care vă urmăresc. AVEȚI RESPECT PENTRU COMUNITATEA”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Ce relație are Oana Roman cu urmăritorii ei

Vedeta a vorbit de-a lungul timpului despre relația pe care și-a construit-o cu urmăritorii ei. Ea a spus că citește mesajele pe care le primește și le răspunde celor care îi scriu, cu toate că uneori a ales să își restricționeze comentariile publice.

De altfel, pagina Oanei Roman este plină de comentarii și de oameni care își dau cu părerea pe tema subiectelor abordate. Cu toate că nu toate comentariile sunt favorabile, Oana Roman le discută și de multe ori intră în polemică cu anumiți urmăritori pe diverse situații sau teme.

S-a certat cu o prietenă și i-a dat block

În urmă cu aproximativ doi ani, Oana Roman s-a certat cu o prietenă și a sfârșit prin a îi da block pe rețelele sociale.

Ea le-a povestit urmăritorilor cum s-a întâmplat totul și de ce a ajuns să recurgă la un astfel de gest.

„Am avut un eveniment neplăcut cu o ‘prietenă’ căreia astăzi i-am dat block. I-am dat block pentru că efectiv m-a scos din minți. E foarte mișto, e foarte bine să te simți important, dar nu este niciodată bine să uiți de unde ai plecat, să uiți cine ți-a fost prieten, să uiți cine ți-a fost aproape în cele mai grele momente din viața ta, atunci când nici familia ta nu a fost lângă tine.”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

