Oana Roman a răbufnit după ce a fost ignorată de influenceri, la un eveniment monden: „Am gura mare și nu-mi place ipocrizia”

Oana Roman a răbufnit în mediul online după ce ar fi fost ignorată de mai mulți influenceri, în timpul unui eveniment monden la care a participat. Vedeta nu s-a abținut și a spus tot ce avea pe suflet.

Oana Roman, supărată după ce a fost ignorată de mai mulți influenceri

Oana Roman și-a exprimat fără rețineri nemulțumirea față de atitudinea unor influenceri la un eveniment monden din București. Fiica fostului premier Petre Roman a mărturisit pe rețelele de socializare că aproximativ 80% dintre cei prezenți au ales să o ignore, o experiență care o determină să ridice semne de întrebare despre superficialitatea din mediul online.

„Azi, la evenimentul la care am fost, 80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd. Sunt supărate tare pe mine că am gura mare și nu-mi place ipocrizia. Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor și voi fi și după ele… până mor”, a afirmat Oana Roman pe pagina ei de Instagram.

Vedeta, ironii la adresa Balului Bridgerton din București

Totodată, Oana Roman nu s-a ferit să comenteze cu ironie un alt eveniment recent: Balul Mascat Bridgerton, organizat pe 19 februarie în sălile somptuoase ale Palatului Parlamentului din București. Seara, dedicată celebrului serial Netflix, a adunat peste 850 de invitați și vedete precum Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton).

Vedeta nu a fost prezentă la bal. Însă a postat un mesaj acid pe rețelele de socializare, criticând entuziasmul creat în jurul evenimentului.

„Simt enorm și văz monstruos cu toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare azi. Foarte tare”, a spus Oana Roman în mediul online.

Reacția sa a stârnit opinii împărțite, unii apreciind sinceritatea, alții considerând remarcile nejustificate.

