Oana Roman a răbufnit după ce a fost ignorată de influenceri, la un eveniment monden: „Am gura mare și nu-mi place ipocrizia”

Oana Roman a răbufnit în mediul online după ce ar fi fost ignorată de mai mulți influenceri, în timpul unui eveniment monden la care a participat. Vedeta nu s-a abținut și a spus tot ce avea pe suflet.
Oana Roman, supărată după ce a fost ignorată de mai mulți influenceri
Oana Roman și-a exprimat fără rețineri nemulțumirea față de atitudinea unor influenceri la un eveniment monden din București. Fiica fostului premier Petre Roman a mărturisit pe rețelele de socializare că aproximativ 80% dintre cei prezenți au ales să o ignore, o experiență care o determină să ridice semne de întrebare despre superficialitatea din mediul online.
„Azi, la evenimentul la care am fost, 80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd. Sunt supărate tare pe mine că am gura mare și nu-mi place ipocrizia. Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor și voi fi și după ele… până mor”, a afirmat Oana Roman pe pagina ei de Instagram.
Vedeta, ironii la adresa Balului Bridgerton din București
Totodată, Oana Roman nu s-a ferit să comenteze cu ironie un alt eveniment recent: Balul Mascat Bridgerton, organizat pe 19 februarie în sălile somptuoase ale Palatului Parlamentului din București. Seara, dedicată celebrului serial Netflix, a adunat peste 850 de invitați și vedete precum Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton).