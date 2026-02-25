Ana Morodan iubește din nou și nu se sfiește să o arate. Influencerița și-a „oficializat” relația pe internet, postând o serie de fotografii alături de iubitul ei, într-un cadru romantic, la malul mării. Contesa digitală pare mai fericită ca niciodată, iar sclipirea din ochi anunță că s-a îndrăgostit din nou.
În urmă cu șase ani, Ana Morodan anunța că se desparte de iubitul ei, cu care fusese împreună timp de opt ani. Deși a mai avut relații între timp, vedeta nu s-a mai afișat atât de des cu partenerul său și nici nu a fost ceva foarte serios.
De data aceasta, contesa digitală este din nou îndrăgostită și nu se teme să o arate. Ea le-a prezentat oficial urmăritorilor pe noul ei iubit, iar fotografiile postate arată doi îndrăgostiți la malul mării, într-un cadru foarte romantic.
Ana Morodan și iubitul ei au organizat o ședință foto romantică la malul mării. Cei doi apar la o masă aranjată și servesc câte un pahar de vin, iar influencerița este zgribulită sub o pătură care îi învelește umerii.
„Ana, dragă, mai aveai un pic și îți puneai și fața de masă pe tine. Dar, el…cavaler, a învins vântul și frigul doar în sacou! ❤️ Mă, ce fain!! ”, „Ana, sa fii sănătoasă, iubita si fericita!”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii i le-au lăsat Anei la postare.
Își dorește copii Contesa digitală?
Ana Morodan a vorbit despre ideea de a fi mamă, pe viitor, recunoscând că vede responsabilitatea de a fi părinte drept una extrem de mare și complex.
„Cred că responsabilitatea de a fi părinte este una foarte complexă și foarte mare. Nu știu dacă m-aș descurca să o îndeplinesc așa cum o văd și o înțeleg eu. Și cred că, dacă vreodată voi decide să am în viața mea un copil, deși sunt, ca să eliminăm orice urmă de posibilă știre de genul, sunt fertilă”, a declarat Ana Morodan, la Spynews.ro.
