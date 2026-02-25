Ana Morodan iubește din nou și nu se sfiește să o arate. Influencerița și-a „oficializat” relația pe internet, postând o serie de fotografii alături de iubitul ei, într-un cadru romantic, la malul mării. Contesa digitală pare mai fericită ca niciodată, iar sclipirea din ochi anunță că s-a îndrăgostit din nou.

Ana Morodan are un nou iubit

În urmă cu șase ani, Ana Morodan anunța că se desparte de iubitul ei, cu care fusese împreună timp de opt ani. Deși a mai avut relații între timp, vedeta nu s-a mai afișat atât de des cu partenerul său și nici nu a fost ceva foarte serios.

Citește și: Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește

De data aceasta, contesa digitală este din nou îndrăgostită și nu se teme să o arate. Ea le-a prezentat oficial urmăritorilor pe noul ei iubit, iar fotografiile postate arată doi îndrăgostiți la malul mării, într-un cadru foarte romantic.

În urmă cu doi ani, Ana Morodan a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, când a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzis.

Atunci, a luat o pauză de la social media și s-a reinventat. Acum, infuencerița pare că s-a liniștit, iar dovadă stă faptul că se ocupă mai mult de viața personală, în detrimentul muncii.

Citește și: Cum a ajuns Ana Morodan să slăbească până la 48 de kilograme. Vedeta se confruntă cu probleme grave

Ana Morodan și iubitul ei au organizat o ședință foto romantică la malul mării. Cei doi apar la o masă aranjată și servesc câte un pahar de vin, iar influencerița este zgribulită sub o pătură care îi învelește umerii.

„Scuze, nu-mi amintesc niciun cântec de dragoste”, a scris Morodan în dreptul fotografiilor.

În alte ipostaze, cei doi se îmbrățișează tandru și își zâmbesc.

„Ana, dragă, mai aveai un pic și îți puneai și fața de masă pe tine. Dar, el…cavaler, a învins vântul și frigul doar în sacou! ❤️ Mă, ce fain!! ”, „Ana, sa fii sănătoasă, iubita si fericita!”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii i le-au lăsat Anei la postare.

Își dorește copii Contesa digitală?

Ana Morodan a vorbit despre ideea de a fi mamă, pe viitor, recunoscând că vede responsabilitatea de a fi părinte drept una extrem de mare și complex.

„Cred că responsabilitatea de a fi părinte este una foarte complexă și foarte mare. Nu știu dacă m-aș descurca să o îndeplinesc așa cum o văd și o înțeleg eu. Și cred că, dacă vreodată voi decide să am în viața mea un copil, deși sunt, ca să eliminăm orice urmă de posibilă știre de genul, sunt fertilă”, a declarat Ana Morodan, la Spynews.ro.

Urmărește-ne pe Google News