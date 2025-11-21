  MENIU  
Cum a ajuns Ana Morodan să slăbească până la 48 de kilograme. Vedeta se confruntă cu probleme grave

Cum a ajuns Ana Morodan să slăbească până la 48 de kilograme. Vedeta se confruntă cu probleme grave

Amelia Matei
.

Ana Morodan a slăbit enorm și a ajuns să cântărească doar 48 de kilograme. Fanii au observat că vedeta arată complet schimbată după ce a slăbit într-un ritm alarmant. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea și cum a ajuns la aceste kilograme. 

Ana Morodan are 48 de kilograme

Ana Morodan a ajuns să cântărească doar 48 de kilograme, însă fără să apeleze la vreo dietă specială. Contesa Digitală se confruntă cu probleme din cauza anului extrem de dificil și agitat pe care l-a avut.

Ana Morodan a povestit că nu a vrut să piardă în greutate și nu a apelat la vreo dietă sau medicament miracolul, ci pur și simplu a avut un an foarte solicitant, a muncit foarte mult și rezultatul a fost topirea rapidă a kilogramelor.

Prezentă la un eveniment monden, Ana Morodan a fost întrebată dacă se mai oprește din slăbit.

„Asta mă întreb și eu. Pentru cei care sunt curioși, nu am urmat nicio dietă, nu am luat nici medicamente miraculoase, pur și simplu am avut un an în care am muncit foarte, foarte mult la niște proiecte pe care le-am pregătit.

A fost greu să găsim echipe mari care să se acomodeze la magnitudinea acestor proiecte și apoi a trebuit să le facem noi cu mâinile noastre și a fost mult de lucru. Pare că în perioada aceasta, în perioada de stres, am slăbit, am mai avut eu perioade de stres în care m-am și îngrășat.”, a declarat Ana Morodan pentru spynews.ro.

Ana Morodan suferă după ce a slăbit

Ana Morodan a povestit că nu se bucură deloc de faptul că a slăbit, pentru că pierdea în greutate a lăsat urme pe trupul ei. Corpul ei a suferit schimbări drastice, însă influencerița spune că este deschisă operațiilor estetice.

„În acest moment am 48 de kilograme. Nu ar trebui să fie nimeni invidios, pentru că sânii mei, în momentul de față, arată ca o pereche de șosete. Eu sunt de acord cu operațiile estetice, am și vorbit despre acest aspect. Nu am ascuns niciodată îmbunătățirile pe care le-am făcut.”, a mai spus vedeta.

Ea și-a operat nasul de trei ori și ar vrea să își facă și o a patra intervenție estetică pentru a avea un nas care să arate natural. Vedeta a explicat că e nevoie de mai multe operații pentru acest lucru.

„Mi-am operat nasul de trei ori, încerc și a patra. Nu am o problemă medicală, este pur și simplu estetic. Dacă trăim într-o epocă în care putem face aceste îmbunătățiri, eu aleg să le fac. Eu mi-am dorit un nas care să nu pară operat, iar acesta se face în etape, de aceea m-am operat de mai multe ori. Nu-i cu necaz, mai avem de lucru.”, a mai declarat Ana Morodan.

