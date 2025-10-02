  MENIU  
Ana Morodan, schimbată complet de intervențiile estetice. Cum arată acum

Actualizat 02.10.2025, 14:03

Ana Morodan a optat de-a lungul anilor pentru mai multe operații și intervenții estetice pentru a-și schimba înfățișarea. Comparativ cu primele sale apariții online și TV, transformarea influenceriței este una notabilă.

Ana Morodan atunci și acum. Cât de mult s-a transformat

Ana Morodan, cunoscută și drept „contesa digitală”, a trecut printr-o transformare fizică notabilă în ultimii ani, în urma mai multor operații și intervenții estetice. În cel mai recent selfie de pe rețelele sociale, Ana este de nerecunoscut, asta și din pricina filtrului de pe Instagram pe care l-a folosit. Vezi imaginea în galeria foto de mai jos!

Ana Morodan a optat pentru o rinoplastie, lifting facial cu fire, injecții cu botox și acid hialuronic. Totodată, influencerița și-a micșorat sânii și a optat pentru o lipoaspirație, o intervenție minim invazivă de îndepărtare a grăsimii de pe abdomen și de definire a mușchilor.

Ana a fost dintotdeauna transparentă în privința intervențiilor estetice la care a apelat. Cu toate acestea, fosta concurentă de la Asia Express este de părere că nu trebuie să justifici alegerea de a schimba ceva la aspectul tău fizic.

„Oamenii trebuie să înțeleagă două lucruri! În primul rând, este OK să vrei să îți faci operații estetice, la fel cum este foarte OK să nu vrei să îți faci. Nu trebuie să justifici asta, nu trebuie să dai explicații”, spunea în trecut, pe rețelele sociale.

Ana Morodan, avertisment pentru femeile care vor să-și injecteze acid și botox

În aprilie 2025, după rinoplastia ei, Morodan le-a atras atenția femeilor să se informeze temeinic înainte de a apela la orice formă de intervenție estetică. Deși este pro astfel de proceduri, influencerița avertizează că acestea trebuie să fie făcute de profesioniști care pun siguranța mai presus de aspectul fizic.

„Încurajez să fim mindful și înțelepte, să ne documentăm clar și temeinic de la specialiști cu credențiale impecabile, ce e cazul și ce nu, să ne facem la față. (…) Nu pot să nu subliniez în special pentru femeile mai tinere, care poate nu au încă ‘mușchiul’ investigării expertizei exersat, sau iau decizii bazate pe prețuri atractive și oferte, să se informeze mult și clar despre clinica și specialistul unde vor executa o anumită procedură, în special injectabilă. Am văzut în ultima vreme prea multe exemple de situații în care lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit atât de tare încât sănătatea pacienților a fost pusă în pericol”, a transmis creatoarea de conținut online.

Foto: Antena 1; Instagram/@anamorodan

