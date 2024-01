Scandalurile anului 2023 în showbiz: Consum de substanțe interzise, infidelitate și momente artistice controversate

Anul 2023 a venit cu o serie de lecții pentru mai multe vedete din țara noastră. Unele s-au confruntat cu consumul de substanțe interzise, altele cu infidelitatea, în timp ce alte conflicte au pornit de la momente artistice controversate, cum s-a întâmplat în cazul lui Gheboasă și al Marinei Almășan.

Am început anul cu o dezamăgire, ratarea calificării în finala Eurovision 2023, și îl terminăm cu alta, probabilitatea ca România să nu participe la Eurovision 2024. Vara s-a încheiat cu festivalul UNTOLD. Odată cu el a luat naștere un val de critici la adresa trapperului Gheboasă pentru versurile piesei „Dă-i țigancă”.

Iată care sunt scandalurile din showbiz care au marcat anul 2023:

Eurovision 2023 și 2024

România nu se regăsește pe lista celor 37 de televiziuni naționale care vor participa la Eurovision 2024, după ce, anul acesta, țara noastră a fost reprezentată de Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and On)” și nu a trecut de semifinală.

Astfel, România s-a clasat pe locul 36, cu zero puncte, fiind cel mai slab rezultat din istoria participării țării noastre la acest concurs. România nu a achitat taxa de participare în valoare de 180.000 euro la Eurovision 2024, .

Concursul va avea loc în luna mai a anului viitor, la Malmo, în Suedia. TVR susține că mai avem o șansă pentru a ne prezenta în concurs. EBU a acordat Televiziunii Române o amânare pentru a-și exprima opțiunea după adoptarea bugetului de stat pe 2024.

Mai multe vedete au comentat pe marginea prestației României la Eurovision 2023, dar și pe marginea potențialei neparticipări din 2024.

Dan Negru

„Nu mă deranjează exagerările vestimentare sau de altă natură. Unii oameni banali ca să devină interesanți, exagerează. Dar mi-e rușine că în al doilea an consecutiv refuzăm mâna întinsă a Moldovei. Moldovenii au avut curajul să spună public Europei că București-Chișinău e totuna. Cântecul lor va rămâne un act de curaj al mesajului politic in muzică”, este o parte din mesajul lui Dan Negru după ratarea calificării în finala Eurovision 2023.

Marina Almășan

„După repetatele «rateuri», o decizie radicală tot trebuia luată. Păcat pentru România că ea, decizia, a fost luată!”, a declarat Marina Almășan despre Eurovision 2024, pentru Playtech Știri.

Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu este dezamăgit că nu va putea participa la Eurovision 2024. Artistul a primit o melodie din Finlanda.

„Am înțeles că a luat 0 puncte băiatul ăsta, dar asta ce înseamnă, adică, dacă la fotbal România nu se califică la Mondiale, nu mai mergem niciodată? Nu se poate, o dată e bine, altă dată e rău. Cu mine și cu Luminița a fost bine, am avut rezultate de top, deci se poate!”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!.

Scandalul Gheboasă de la UNTOLD

După concertul de la UNTOLD al trapperului Gabriel Gavriș, cunoscut sub numele de scenă Gheboasă, mai multe vedete au reacționat în mediul online. Ulterior, Jandarmeria din Cluj s-a sesizat și a amendat solistul cu 1.000 lei, pentru „proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora”.

Mai multe vedete, printre care Mircea Badea, Oana Pellea, Cezar Ouatu, Randi și Oana Roman au reacționat în mediul online din cauza versurilor piesei „Dă-i țigancă” a lui Gheboasă. Au fost și vedete care i-au luat apărarea solistului, printre care artistul Kamara și vloggerul Selly.

„Indignarea celor din spațiul public e că nu se poate să vină unul la festival și să cânte așa ceva. Întrebarea mea e: «De ce nu se poate?». Păi despre asta e vorba la festivalu’ lu’ pește! Dar când se duce copilul și ascultă Armin van Buuren, adică o aproape nesfârșită serie de sunete acute de alarmă de apartament și de vapor care solicită trecerea prin ecluză, timp de mai multe ore, e bine? Habar n-am!”, a spus Mircea Badea.

„Degeaba blamați organizatorii UNTOLD sau pe Gheboasă. Părintele e cel care decide dacă e ok sau nu să își trimită copilul acolo”, a fost o parte din mesajul lui Selly.

Oana Roman și Selly, în scandal

Oana Roman l-a criticat pe Selly în mediul online, după ce vloggerul și-a spus părerea despre concertul susținut de Gheboasă la UNTOLD 2023.

Potrivit Oanei Roman, Selly nu este în măsură să dezbată acest subiect, având în vedere că „a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală”.

Oana Roman nu este de acord cu opinia lui Selly despre concertul lui Gheboasă de la UNTOLD 2023, și anume că educația se face doar acasă și la școală. Potrivit Oanei, educația „este și responsabilitatea publică a societății”.

„Degeaba ești educat cum trebuie acasă și la școală, dacă trăiești într-o societatea absolut distrusă, cum este cea în care trăim acum”, a declarat Oana Roman pe Instagram.

„Pe mine băiețașul ăsta (n.red.: Selly) mă scoate din minți efectiv. De fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea.

Își dă el cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat, cheltuind 20.000 de euro pe lună. Asta e ceea ce transmite acest băiețaș. După are tupeul să dea lecții despre educație”, a mai declarat Oana Roman.

Contactat, la acea vreme, de UNICA.ro, Selly nu a dorit să comenteze afirmațiile Oanei Roman. Cu toate acestea, în apărarea lui au făcut declarații Vica Blochina și Mara Bănică.

Oana Roman și Vica Blochina au ajuns la cuțite

Prietenia dintre Oana Roman și Vica Blochina s-a încheiat cu mai mult timp în urmă. În aprilie anul acesta, Vica a declarat că s-a simțit folosită de Oana Roman și că nu a mai fost căutată de ea de la „ultima despărțire“ de Marius Elisei. După ce Oana Roman l-a criticat pe Selly pe Instagram, Vica Blochina a reacționat dur.

Apoi, luna trecută, Vica Blochina a criticat-o pe Oana Roman pentru că și-ar edita fotografiile de pe rețelele sociale. „Doamne, ce escrocherie… Refuz să cred că Oana prelucrează aceste poze. Mă întreb dacă chiar a văzut aceste postări. E mai slabă decât Raluca Bădulescu. Cine naiba mai crede vreodată în acest produs?!”, a spus Vica Blochina la Insta Story, potrivit Click!.

Oana Roman nu a rămas indiferentă la afirmațiile făcute de fosta balerină și spune că intenționează să o dea în judecată pentru defăimare. Într-o altă postare pe Insta Story, Oana Roman a spus că Vica Blochina a încercat, prin aceste postări acuzatoare, să revină în atenția publicului și a presei.

Dorian Popa, prins drogat la volan

La sfârșitul lunii octombrie, Dorian Popa a fost oprit în trafic și testat de polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere pentru consum de substanțe interzise. Rezultatul aparatului DrugTest a arătat că acesta ar fi consumat canabis. O săptămână mai târziu, vloggerul a primit rezultatul analizelor de sânge, care au ieșit pozitiv la consumul de canabis.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat.

Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a declarat Dorian Popa pe YouTube, la aproximativ două săptămâni de la incident.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf – acuzații de infidelitate și un divorț nefinalizat

În septembrie, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf anunțau că divorțează după 10 ani de relație, dintre care 7 de căsnicie. Motivul separării a fost infidelitatea lui Alex. O lună mai târziu, perechea s-a împăcat. Actrița a aflat că soțul ei o înșela după ce a constatat că începeau să lipsească bani din casă. Ulterior, Alex Ashraf a depus actele de divorț, după ce s-ar fi mutat cu amanta.

„N-ai cum ca de la o actriță să treci la o prostituată. Eu sunt bine acum, am suferit, dar mi-am dat seama de câtă trădare e vorba. I-am zis și lui, măcar dacă erai cu o femeie normală, cu o doctoriță, cu o profesoară, era altceva. Nu cu una de la bordel! El mă mințea că nu-i nimic, că se întoarce acasă. Parșiv ca întotdeauna.

Nu cred că conștientizează. E o cădere prea mare, ca de la Oana Zăvoranu să ajungi la o prostituată! Pentru că asta e, o prostituată. Pleacă în Geneva, iar el o așteaptă acasă. O ia de la aeroport. Mai rău de atât nu se poate. E ca și când eu aș pleca cu un pește sau să-l las pe Alex că m-am îndrăgostit de-un boschetar”, a declarat Oana Zăvoranu inițial, pentru Cancan.ro.

În cele din urmă însă, după multe discuții, Oana și Alex au ajuns la concluzia că încă se iubesc și au mai dat o șansă relației lor.

Scandalurile anului 2023: Marina Almășan și TVR

Vara aceasta, postul TVR a fost sancționat cu somație de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din cauza unei melodii difuzate în emisiunea „Rivalii”, moderată de Marina Almășan.

În ciuda faptului că versurile puteau fi percepute ca o aluzie la abuz sexual, prezentatoarea TV s-a apărat spunând că este „un cântec despre umor” și un demers educativ.

Iată câteva dintre versurile cântecului folk „Olguța gelofila”, interpretat de Daniel Iancu:

„Gelu este-n prag de-nsurătoare.

Gelu vrea să ia o fată mare.

Merge prima dată la ASE,

Însă bila tot acolo e!

Gelu totuși vrea o fată mare.

Alege-o gradiniță la-ntâmplare.

Olguța e cu alți copii la joc,

Și Gelu se gândește: «Am noroc!».

O mângâie pe creștet și îi spune foarte blând,

Că vrea să o educe și s-o vadă el crescând,

Și când Olguța o să facă opș’pe și ceva,

O să se-nsoare-ntr-un final cu ea.

Fetița noastră-ncepe să bocească.

Geluțu-ncearcă să o liniștească.

Ce credeți că-l întreabă-atunci Olguța?

«- Cum nene, pân’ atuncea.. nimicuța?»

Degeaba Gelu-i spune lui Olguța,

Că nu e bine să te joci cu focu’,

Nepăsătoare Olga se dă huța,

Iar Gelu-și zice: «M-a lăsat norocu’»!„

Emisiunea „Rivalii” nu se difuzează în regim live, ceea ce înseamnă că TVR a aprobat difuzarea acesteia. Marina Almășan a fost deranjată de faptul că TVR și-a cerut scuze public pentru situația creată.

„Eu nu mă mai aștept demult ca TVR să-și apere profesioniștii”

„Am înțeles, bunăoară, de la niște colegi că ar fi apărut în presă titluri de genul: «TVR își cere public scuze pentru situația creată…». Scuze?!? Pentru ce scuze?!? Cred că n-au înțeles bine colegii mei. Cred că scuzele nu se refereau la piesa lui Daniel Iancu, ci, eventual, la cea de la Eurovision și cu care ne-am făcut de râs la nivel european!

Eu nu mă mai aștept demult ca TVR să-și apere profesioniștii (dovadă exodul continuu de oameni valoroși ai TVR-ului către alte posturi). Dar vreau să fie măcar corect. Mai ales cu oameni care și-au dovedit loialitatea, timp de decenii”, a declarat Marina Almășan, pentru Cancan.ro.

Tot atunci, Marina Almășan a declarat pentru aceeași publicație că a fost sfătuită să acționeze în justiție TVR, pentru prejudiciul de imagine pe care i l-a adus, după ce a fost chemată, în premieră, de către șefii săi, în Comisia de Disciplină a TVR.

La scurt timp de la declanșarea scandalului, Marina Almășan a revenit cu un nou sezon de „Rivalii” în octombrie anul acesta, la TVR 2. Jurnalista moderează emisiunea alături de Dan Helciug.

Ana Morodan, condamnată la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare

La sfârșitul lunii martie, Ana Morodan, cunoscută și drept „Contesa Digitală”, a refuzat să se oprească la semnul regulamentar al Poliției Rutiere. Ulterior a intrat în coliziune cu două autoturisme și a fost condusă la sediul INML unde a refuzat prelevarea de mostre biologice. I s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Mai târziu, în aceeași zi, Ana Morodan a fost din nou oprită în trafic. Autoritățile rutiere au constatat că avea permisul de conducere reținut. Polițiștii au procedat la testarea ei cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, s-a relevat și prezența în organism de substanțe psihoactive.

Pe 19 octombrie, Ana Morodan a fost condamnată la un an, 3 luni și 10 zile închisoare cu suspendare și la efectuarea a 60 de zile muncă în folosul comunității. „Voi face tot ce trebuie să fac. Firesc. Sunt un om asumat. Am greșit, e normal să existe consecințe”, a declarat Ana Morodan la scurt timp de la condamnare, pentru UNICA.ro.

Aluziva și Zannidache, unul dintre scandalurile anului 2023

Creatoarea de conținut online Alina Greavu, cunoscută online sub pseudonimul Aluziva, a fost jignită de artistul Zannidache, câștigătorul sezonului 2 Survivor România, după ce fosta prezentatoarea Digi24 și-a exprimat compasiunea pentru oamenii care au ajuns în patima substanțelor interzise.

„Zanni a zis despre mine, în timpul unui live pe YouTube, că sunt curvă, proastă, urâtă, drogată, handicapată, oligofrenă, șteoarfă. A făcut mișto de aspectul meu fizic, de tot ce a putut. Asta DUPĂ ce a zis inițial că Ana Morodan e la rândul ei curvă și merită bătută, legată în lanțuri și ținută nemâncată trei ani de zile. Ulterior a zis că merit și eu același lucru”, a spus Aluziva în mediul online.

În continuarea postării, Aluziva a spus că îl va da în judecată pentru că vrea să „plătească pentru comportamentul lui”. Fosta prezentatoare TV a spus că nu poate trece peste jignirile lui Zanni, mai ales când acesta este un artist cunoscut și peste un milion de admiratori, majoritatea tineri.

