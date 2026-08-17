Ce spune Bianca Drăgușanu despre Cătălin Botezatu, la 15 ani de la despărțire: „Am și uitat că a fost iubitul meu”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a uitat că ea și Cătălin Botezatu au format un cuplu. Într-un interviu recent, vedeta a spus în relații au rămas la aproximativ 15 ani de când s-au despărțit.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre Cătălin Botezatu, la 15 ani de la despărțire

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au rămas prieteni după ce povestea lor de dragoste s-a încheiat. Cei doi au fost cândva un cuplu, însă, la mai bine de 15 ani de la încheierea relației lor, Bianca mărturisește că a și uitat că au fost împreună și îl percepe acum pe Cătălin drept un prieten apropiat și un sprijin de nădejde.

Pentru Spynews, Bianca a povestit, cu zâmbetul pe buze, că aproape a uitat că designerul i-a fost cândva iubit. „Am și uitat că a fost iubitul meu. Eu îl văd ca pe un prieten foarte bun, căruia îi mulțumesc infinit de mult și care mi-a dovedit că, atunci când am avut nevoie de el, mi-a fost aproape. Și în anumite momente controversate, când toată lumea mă punea la zid, mi-a luat apărarea. Și în anumite proiecte în care am avut nevoie de el, a zis prezent și m-a ajutat”, a declarat vedeta.

„E un om pe care te poți baza”

Cătălin Botezatu a introdus-o pe Bianca Drăgușanu în lumina reflectoarelor, oferindu-i oportunități care aveau să o propulseze în lumea televiziunii și a modei. Chiar dacă relația lor amoroasă a fost de scurtă durată, cei doi au reușit să păstreze o legătură strânsă, iar Bianca nu ezită să vorbească deschis despre impactul pozitiv pe care designerul l-a avut asupra vieții ei.

Citește și: Povestea controversată de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu

„E un om pe care te poți baza în orice fel de context, iar eu sunt aici din simplul fapt că îi sunt recunoscătoare și că am vrut, cumva, să mă revanșez față de el. El știe că, de câte ori are nevoie de mine, se poate baza pe mine. Zic da la orice are nevoie de la mine. E un om cum puțini am întâlnit de-a lungul vieții mele”, a adăugat Bianca.

„E o comoară, o enciclopedie”

La un eveniment monden organizat recent de Cătălin Botezatu, Bianca a fost întrebată cum se simte să participe la o astfel de ocazie găzduită de fostul ei partener. Cu sinceritatea și umorul care o caracterizează, vedeta a subliniat cât de mult îl respectă pe designer pentru autenticitatea și profesionalismul său.

„E un om de la care ai mereu ce învăța. E o comoară, o enciclopedie, o comoară pentru toată lumea, mai ales pentru noi, românii, și pentru showbiz. E un om foarte asumat, face chestii pe care oricum nu le-a mai făcut nimeni, spune lucruri pe care nu le-a mai spus nimeni. E foarte original, e foarte autentic. Eu îl admir din toată inima”, a spus ea pentru Spynews.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News