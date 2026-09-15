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Nicușor Dan, mesaj pentru românii dezamăgiți de el. Ce decizie a luat privind desemnarea noului premier și ce spune despre alegerile anticipate

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Aflat în mijlocul unei perioade politice pline de incertitudini, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj direct românilor care l-au susținut, dar care în prezent se arată nemulțumiți de parcursul său. Șeful statului le răspunde criticilor, explicând de ce a pus stabilitatea pe primul loc în detrimentul reformelor rapide și dezvăluind pașii următori pentru deblocarea crizei politice.

Nicușor Dan, mesaj pentru alegătorii dezamăgiți

În cadrul unui interviu recent acordat pentru Euronews, Nicușor Dan a recunoscut că înțelege nemulțumirile celor care au așteptat schimbări radicale și imediate de la mandatul său. Cu toate acestea, președintele subliniază că prioritatea sa absolută a fost și rămâne menținerea echilibrului în țară.

„Nemulțumirile sunt legate de așteptarea unor reforme rapide, pe care le dorim cu toții. În opinia mea, prioritatea absolută a fost însă stabilitatea, lucru care a impus o colaborare strânsă între mai multe partide”, a explicat șeful statului.

Președintele a punctat că o abordare autoritară sau un comportament zgomotos în jocurile politice ar fi dăunat mult mai mult societății. În plus, acesta a menționat că nu își calculează activitatea în funcție de timpul rămas până la finalul mandatului, considerând că un astfel de calcul nu este potrivit pentru o funcție publică de o asemenea responsabilitate.

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Când va fi anunțat noul premier și ce șanse au alegerile anticipate

În ceea ce privește desemnarea noului prim-ministru, Nicușor Dan a confirmat că își dorește să tranșeze această problemă în scurt timp, mai exact înainte de plecarea sa oficială în Statele Unite ale Americii, programată pentru Adunarea Generală a ONU (22-24 septembrie).

Președintele mizează pe o mai mare disponibilitate la dialog din partea parlamentarilor la începutul noii sesiuni.

Avem o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma acesteia”, a subliniat Nicușor Dan.

Fără a confirma o decizie finală, Nicușor Dan a lăudat profilul lui Alexandru Nazare, descriindu-l drept un profesionist și un fost ministru de Finanțe capabil să gestioneze bugetul. Cu toate acestea, el a atras atenția că adevărata provocare rămâne strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament pentru susținerea unui nou Cabinet.

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Nicușor Dan, despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate

Deși respinge ferm ideea alegerilor anticipate argumentând că un proces electoral ar prelungi instabilitatea până la finalul anului și ar expune țara la atacuri politice și riscuri economice, președintele a recunoscut că varianta anticipatelor nu mai poate fi exclusă complet dacă impasul politic persistă.

Președintele, despre investigația Recorder care îl viza pe Lucian Pahonțu

Un alt punct sensibil atins de președinte a fost apărarea lui Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), vizat recent de dezvăluiri privind o presupusă implicare în represaliile de la Revoluția din 1989. Nicușor Dan a respins acuzațiile apărute în spațiul public, susținând că acestea nu au fost probate.

„N-am nicio obligație la domnul Pahonțu. Încerc să fiu echilibrat, corect cu toți oamenii cu care am de-a face. Acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, și tendențios, și neserios. Adică nu poți, pe o chestiune așa de serioasă, să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu și cu cinci europarlamentari la o masă în Bruxelles. Nu e o chestiune de bârfă, iar apoi, pe fapte, el nu dovedește ceea ce pretinde că dovedește”, a afirmat președintele.

Referitor la posibilitatea limitării mandatelor la conducerea serviciilor secrete, șeful statului a recunoscut că măsura ar putea fi utilă, însă a nuanțat că numirea unor conducători civili în trecut nu a rezolvat problemele de fond din sistem.

Ce spune despre aparițiile tot mai frecvente la Biserică

Comentând atenția sporită acordată prezenței sale la lăcașuri de cult, mănăstiri și evenimente religioase, Nicușor Dan a negat că ar fi vorba despre o schimbare de atitudine personală sau o strategie de imagine. Președintele a precizat că prezența sa ține exclusiv de rolul instituțional pe care îl ocupă, acționând în calitatea sa de „președinte al tuturor românilor”.

De asemenea, el a clarificat ce înțelege prin îndemnul său recent la un „naționalism sănătos”, explicând că termenul înseamnă simplu patriotism și respect față de țară.

„Pentru mine, naționalism are un sens foarte juridic sau constituțional. Dacă cineva are suspiciuni, poate să spună în loc patriotism. Am vrut să exprim o identitate între tine și țara ta, transmisă cu decență în spațiul public”, a concluzionat Nicușor Dan, infirmând zvonurile că intenționează să creeze o nouă mișcare politică pe această temă.

Sursă foto: Profimedia

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