Raed Arafat, inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD. Reacția șefului DSU: „Se pare că statul vrea bani de la stat”

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Raed Arafat, șeful DSU, a fost inculpat pentru presupusă contrabandă cu un elicopter SMURD achiziționat în 2017. El respinge acuzațiile, numind ancheta „absurdă” și acuză statul de întârzierea recuperării prejudiciului.

Raed Arafat, inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a respins categoric acuzațiile aduse împotriva sa într-un dosar controversat, care vizează presupusa contrabandă cu un elicopter SMURD achiziționat în 2017. În cadrul unei declarații făcute după audierea sa de către procurorii militari, Arafat a calificat situația drept ”absurdă” și a denunțat lipsa de logică a întregii anchete.

Potrivit lui Raed Arafat, acuzațiile sunt nefondate, mai ales că achiziția elicopterului a fost făcută la vedere, cu aprobarea și cunoștința autorităților.

„Toată lumea știa de această achiziție”, a subliniat oficialul, citat de Libertatea.

În plus, el a precizat că nimeni nu a solicitat plata TVA-ului pentru aeronava importată din Insula Guernsey, un teritoriu din afara spațiului fiscal al Uniunii Europene, timp de aproape un deceniu.

„Se pare că statul vrea bani de la stat”, a concluzionat Arafat, referindu-se la natura achiziției, realizată în beneficiul unei instituții publice.

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Acuzații de contrabandă și prejudiciu de milioane

Conform procurorilor militari, dosarul vizează transportul unui elicopter SMURD în România, achiziționat în noiembrie 2017 pentru a înlocui un aparat pierdut într-un tragic accident din 2016, în Republica Moldova. Anchetatorii susțin că aeronava, importată din Insula Guernsey, nu ar fi fost supusă plății TVA-ului, ceea ce ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei în bugetul de stat.

Într-un dosar de daună deschis după prăbușirea elicopterului din 2016, asiguratorul a decis să înlocuiască aeronava distrusă cu una nouă, echipată în mod similar, inclusiv cu dotări medicale. Aceasta a fost înmatriculată și utilizată în misiuni de salvare de urgență încă de la momentul achiziției, ceea ce face ca acuzațiile să pară nefondate, potrivit lui Raed Arafat.

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Sechestru pe averea lui Raed Arafat

Pe lângă punerea sub acuzare, procurorii au decis instituirea unui sechestru asigurător asupra averii lui Raed Arafat. Șeful DSU a criticat dur această măsură, descriind-o drept „fără nicio motivare concretă”. Într-o declarație oferită presei, acesta a ridicat problema întârzierii cu care autoritățile au decis să acționeze: „Ce ați păzit până astăzi de nu ați recuperat?”

Acesta a subliniat că acuzația de contrabandă este o „forțare juridică”, mai ales având în vedere că elicopterul în cauză este deja parte din dotarea statului român și își desfășoară activitatea în mod transparent în misiuni de salvare. Raed Arafat a fost pus oficial sub acuzare în luna aprilie a acestui an, însă cazul are la bază fapte care datează din 2017.

În ciuda acuzațiilor, Raed Arafat rămâne ferm pe poziții, susținând că întreaga situație este o neînțelegere.

„Elicopterul acesta salvează vieți de ani de zile. Este în slujba statului și a cetățenilor. Nu există niciun motiv să fiu acuzat de contrabandă”, a declarat el.

Sursă foto: Profimedia

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