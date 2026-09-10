Sorin Mărculescu, reputat poet, istoric literar și traducător excepțional, a murit la 89 de ani

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Lumea literară din România este în doliu după trecerea în neființă a reputatului poet, istoric literar și traducător Sorin Mărculescu, la vârsta de 89 de ani. Considerat o figură emblematică a hispanisticii moderne și un intelectual de o rigoare desăvârșită, Mărculescu lasă în urmă o operă de o valoare inestimabilă, marcând generații întregi prin traducerile sale fundamentale din marii clasici ai literaturii universale.

Un pilon al hispanisticii și un traducător de o rigoare excepțională

Dispariția marelui cărturar a provocat un val de emoție în comunitatea culturală, numeroși scriitori și profesori evocându-i contribuția uriașă. Directoarea Editurii Humanitas Fiction, Denisa Comănescu, a adus un prim omagiu memoriei sale: „A plecat Sorin Mărculescu, unul dintre marii traducători, hispanist renumit şi poet doldora de carte şi talent. Avea o pasiune pentru T.S. Eliot. R.I.P.!”.

Efortul său de o viață pus în slujba traducerilor din Miguel de Cervantes, Baltasar Gracián sau Calderón de la Barca a fost reamintit și de fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, care a subliniat exigența cu care Sorin Mărculescu a slujit cuvântul scris: „S-a stins astăzi Sorin Mărculescu. Poet, istoric literar şi traducător excepţional, unul dintre stâlpii pe care s-a construit hispanistica românească, Sorin a trăit în şi prin literatură, cu o exigenţă care nu admitea aproximaţia şi cu o libertate a spiritului pe care anii nu au împuţinat-o. Cultura română îi datorează enorm: cărţi, traduceri care au devenit ele însele opere ale limbii române şi o viaţă întreagă pusă în slujba cuvântului exact”.

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Omagiul lumii literare pentru moștenirea unui cărturar desăvârșit

Pe lângă activitatea sa de traducător, Sorin Mărculescu a rămas o voce distinctă și profundă în poezia postbelică.

Criticul literar Paul Cernat a evidențiat valoarea operei sale poetice și pierderea unui intelectual dintr-o specie tot mai rară: „O veste tristă. A murit la aproape 90 de ani Sorin Mărculescu, distins poet şi eminent traducător. Subţiată de marea cultură a lumii şi adîncită de reflecţia spirituală, poezia sa vizionară şi subtilă e una dintre referinţele majore, deşi discrete, ale liricii postbelice. Un cărturar umanist dintr-o specie pe cale de dispariţie”.

Impactul activității sale asupra cititorilor și criticilor deopotrivă a fost completat de amintirile aduse de alți oameni de cultură. Criticul Cosmin Ciotloș a evocat munca sa impresionantă: „Aflu că s-a stins Sorin Mărculescu, admirabil intelectual, traducător de a cărui muncă benedictină mulţi am avut de profitat enorm, dar şi un poet adevărat, din specia livreştilor rafinaţi, mult prea rar citit ca atare şi preţuit cu prea multă discreţie”. În același timp, cercetătorul Ștefan Colceriu a punctat dimensiunea umană a marelui cărturar: „Am crescut cu traducerile domnului Sorin Mărculescu. Le-am admirat precizia, ingeniozitatea, ascuţimea, bogăţia nuanţei. Inteligent, bun, discret. Clar, decisiv, cinstea însăşi. Cavalerismul”.

Foto – captură Youtube

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