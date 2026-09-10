Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ioana Tufaru a profitat de vremea bună și a plecat la mare. Ea a mers la Eforie Nord pentru o scurtă escapadă alături de familie, iar pentru că e luna septembrie, ea a reușit să facă o vacanță pentru care nu a cheltuit prea mult.

Ioana Tufaru a cheltuit 700 de lei pe o vacanță la mare

Ioana Tufaru și soțul ei au fost la mare și s-au cazat la Paula Iorga, o cazare pe care a descoperit-o întâmplător și despre care a spus că a fost perfectă.

Deși a fost o vacanță scurtă, ea spune că s-a relaxat și nici nu a cheltuit prea mulți bani. Pentru a își permite vacanța, ea a ales să mănânce doar de la supermarket, reușind să facă economii considerabile.

Citește și: Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor

Ea a fost pe litoral alături de soțul ei și de fiul lor, Luca.

„Am fost 2 zile, chiar dacă în septembrie. Am fost la Eforie Nord și ne-a costat destul de puțin, în jur la 700 de lei, pentru că noi mâncăm la cazare, ne cumpărăm și băgăm la frigider. Așadar, am cheltuit în jur de 700 de lei cu cazare cu tot. Am mâncat în curte (că nu e voie în camere), am cumpărat de la supermarket mezeluri, supe la plic, etc.”, a dezvăluit Ioana Tufaru, care a fost plăcut impresionată de apa mării, care era foarte caldă.

Citește și: Ioana Tufaru a fost la un pas de moarte. Fiica regretatei Anca Călugăreanu, găsită inconștientă în casă de Ionuț, soțul ei, și fiul lor

„Nu am stat să văd cum sunt prețurile pentru că noi nu am stat la plajă decât foarte puțin, am stat mai mult în piscina Paulei. La supermarket, prețurile sunt aceleași oriunde”, a spus Ioana Tufaru pentru Wowbiz.

Cum se simte după intervenția chirurgicală

Fiica Andei Călugăreanu a suferit o intervenție chirurgicală în luna iulie. Ea a declarat că se simte foarte bine.

„După intervenție mă simt foarte bine, deja au trecut 2 luni, m-am operat pe 22 iulie. Medicii ce să spună, nu am voie să fac efort și să ridic între 6 și 12 luni, când merg la cumpărături merge Ionuț cu mine, el cară și eu plătesc”, a spus ea.

Cât despre Luca, fiul ei, ea a spus că a început clasa a 4-a și că urmează să aibă ședința cu părinții.

„Noutăți sunt faptul că are două materii noi, Istorie și Geografie”, a spus Ioana Tufaru.

Urmărește-ne pe Google News