Ce cură de detoxifiere ține Elena Gheorghe 7 zile la început de toamnă: „Ies din corp metalele grele”

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Elena Gheorghe urmează o dietă de detoxifiere la fiecare început de toamnă. Cura ține 7 zile și o ajută să elimine metalele grele din corp. Iată ce consumă artista și ce beneficii are.

Elena Gheorghe, cură de detoxifiere la fiecare început de toamnă

Artista este foarte atentă la alimentația ei și la stilul de viață pe care îl are. Ea a mărturisit că apelează la un ritual de detoxifiere de două ori pe an: la fiecare început de toamnă și primăvară.

Elena Gheorghe spune că aceste cure sunt foarte benefice din toate punctele de vedere. În septembrie, ea începe o cură care durează aproximativ 7 zile, însă este foarte strictă cu aceasta. Cântăreața bea în fiecare dimineață pe stomacul gol un suc de țelină apoi, apoi un smoothie, iar meniul pe restul zilei este foarte simplu.

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„Pentru că e nevoie de detox, din când în când. De exemplu, pe 1 septembrie am început detoxul meu pe care îl fac în fiecare toamnă și în fiecare primăvară. Beau pe stomacul gol țelină apio, apoi am un smoothie de detoxifiere a metalelor grele și după aceea toată ziua mănânc doar papaya. Cam asta se întâmplă timp de aproximativ șapte zile”, a mărturisit Elena Gheorghe pentru VIVA!.

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Deși spune că face un efort considerabil, artista spune că rezultatele se văd într-un timp foarte scurt. Această combinație alimentară sprijină digestie și accelerează procesul natural de regenerare celulară, spune ea, iar efectele asupra stării sale generale sunt spectaculoase.

„E un detox extraordinar”

Mai mult, Elena Gheorghe spune că beneficiile se văd și la nivelul pielii și că metalele grele ies din corp.

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„În primul rând e un detox extraordinar. Pielea este mult mai frumoasă, mai sănătoasă, mai strălucitoare, metalele grele ies din corp și te simți și mult mai bine. Nu e foarte ușor, dar e necesar din când în când”, a spus ea.

Cele șapte zile nu sunt deloc ușor de parcurs, însă artista spune astfel de perioade sunt esențiale pentru echilibrul pe termen lung și starea de bine la început de sezon.

Mai mult, vedeta acordă o îngrijire deosebită felului în care arată, așa că nici în restul anului nu face excese alimentare. Ea face sport constant și are mereu grijă la ce mănâncă, asigurându-se că are parte de suficientă proteină și legume, din care să își ia vitaminele și mineralele.

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