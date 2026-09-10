Reacția Mirelei Retegan după ce a fost jignită public din cauza înfățișării. „Complexul vieții mele!” Accidentul din copilărie care i-a schimbat viața

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirela Retegan a decis să răspundă public criticilor dure privind înfățișarea sa fizică, după ce a primit mai multe comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare. Concurenta de la „Asia Express” a dezvăluit trauma prin care a trecut în copilărie și care i-a afectat fizicul pentru tot restul vieții, transformând o jignire din mediul online într-o lecție deschisă despre asumare și empatie.

Drama trăită la doar 8 ani: „Un leagăn m-a lovit în gură”

Răspunsul vedetei a venit în urma unui mesaj în care o doamnă s-a legat de aspectul său fizic, jignind-o. Fără să se lase intimidată, fondatoarea Gașca Zurli a mărturisit că aspectul ei are la bază un accident teribil petrecut în vacanța de vară la Sânnicolau Mare, pe când era doar o copilă. Vedeta a detaliat momentul în care viața i s-a schimbat radical:

„Mă jucam cu verișoara mea Vetuța într-un parc și un leagăn m-a lovit în gură, mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul, încât așa am mușcat cea mai mare parte din copilărie și tinerețe. A fost complexul vieții mele, m-am văzut toată viața urâtă. Din cauza asta am simțit că trebuie să muncesc mult mai mult ca să compensez.”

Citeşte şi: Ellidy Pullin s-a logodit la 6 ani de la moartea lui Alex Pullin: „Vrea să fie blocat cu mine pentru totdeauna”

Citeşte şi: Emanuel de la „Casa iubirii” nu se mai ascunde! Remarca despre Diana care a lăsat-o mască pe Alexandra: „Pe mine asta mă interesează!”

Complexul care i-a marcat tinerețea și reconstrucția la 40 de ani

Lipsa posibilităților și a informațiilor medicale din acele timpuri a făcut ca problema să rămână nesoluționată decenii la rând. Abia la vârsta de 40 de ani, din cauza dificultăților întâmpinate în emisia radio, vedeta a găsit un medic stomatolog în București care i-a reconstruit dantura. Reflectând asupra suferinței prin care a trecut, Mirela Retegan le-a transmis un îndemn direct tuturor părinților: „Dacă aveți copii, nu-i lăsați așa, mergeți cu ei la stomatolog, căutați toate variantele, pentru că mi-a mâncat mult din bucurie acest complex.”

Lecție de empatie pentru cei care aruncă cu ură pe internet

În finalul mesajului său, vedeta i-a adresat o replică plină de demnitate persoanei care a jignit-o, subliniind că răutatea gratuită nu aduce niciun beneficiu celor care o propagă. Ea a dorit să tragă un semnal de alarmă asupra comportamentului din mediul online:

„Iar doamnei care a lăsat acel comentariu nu pot să-i spun decât că-mi pare tare rău pentru ea, e atât de simplu să fii rău, e atât de ușor. Mi-aș dori tare mult să încercați pe viitor să vă gândiți un pic și la celălalt, pentru că nu vă ajută la nimic să fiți rea. Doar vă îmbolnăviți la un moment dat, pentru că atâta răutate n-are cum să-ți facă bine. Pe mine n-ați reușit să mă deranjați o secundă.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News