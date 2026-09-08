Cine este Gabriel Torje de la Asia Express 2026. Are 36 de ani și a evoluat la mari cluburi ingernaționale

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Fostul internațional român Gabriel Torje a schimbat terenul de fotbal cu una dintre cele mai dificile provocări televizate: show-ul Asia Express. Recunoscut pentru viteza și ambiția sa din teren, fostul mijlocaș s-a aliniat la startul competiției de pe Drumul Mătăsii, unde își testează limitele fizice și psihice într-un format complet nou pentru el.
Născut pe 22 noiembrie 1989 la Timișoara, Gabriel Torje și-a început cariera de fotbalist profesionist la echipa locală Politehnica Timișoara. Calitățile sale tehnice și viteza l-au adus rapid în atenția marilor cluburi.
În 2008 s-a transferat la Dinamo, unde a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei și un favorit al suporterilor.
Performanțele de la club l-au propulsat în Serie A, fiind cumpărat în 2011 de clubul italian Udinese. Pe parcursul carierei externe, Torje a evoluat la echipe precum Granada, Espanyol, Rayo Vallecano (Spania), Konyaspor, Osmanlıspor, SivasSpor (Turcia) sau Akhmat Grozny (Rusia).
Gabriel Torje a îmbrăcat tricoul primei reprezentative în peste 50 de meciuri, marcând goluri decisive. Unul dintre punctele de vârf ale carierei sale la națională a fost participarea la Campionatul European (Euro 2016).
Departe de reflectoarele terenului de fotbal, Gabriel Torje a încercat de-a lungul timpului să își păstreze viața privată cât mai departe de ochii presei.
Potrivit Cancan, fostul fotbalist are o relație de lungă durată cu Larisa, o tânără discretă din afara lumii mondene, care profesează ca make-up artist. Deși sunt împreună de mulți ani, cei doi au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de rețelele de socializare și de evenimentele publice.
Deși declară că își dorește să devină tată în viitor, Gabriel Torje este extrem de atașat de familia sa, în special de nepoții săi (băieții surorii sale), pe care îi consideră extrem de apropiați și cu care păstrează o legătură strânsă în viața de zi cu zi.
După retragerea sau trecerea în plan secund a carierei sportive profesioniste, participarea la Asia Express reprezintă pentru Gabriel Torje ocazia perfectă de a arăta publicului o nouă latură a personalității sale.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriel Torje