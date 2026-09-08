Pamela Anderson, dezvăluiri despre boala care i-a schimbat viața: „Mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”

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Pamela Anderson a dezvăluit la gala amfAR de la Veneția că a fost diagnosticată cu hepatita C, la sfârșitul anilor ’90, pe vremea când nu exista niciun tratament care să vindece boala. Cum s-a recuperat vedeta și ce a i-au spus medicii.

Pamela Anderson, dezvăluiri despre diagnosticul de hepatita C

„Era o condamnare la moarte. Asta mi-a spus medicul – că probabil mai aveam în jur de 10 ani de trăit”, și-a amintit actrița din „Baywatch” într-un discurs emoționant susținut la gala amfAR de la Veneția.

„Sunt sigură că acest lucru mi-a influențat și mi-a afectat deciziile. Nu îmi era frică de moarte, ci de ceea ce s-ar putea întâmpla cu copiii mei mici. Mi-a dat viața peste cap.”

Din fericire, în 2011 a fost descoperit un tratament care putea vindeca infecția virală. Până în 2015, Anderson era „vindecată de hepatita C”, după cum a povestit ea, deși tratamentul a costat-o „tot ce aveam în contul bancar”.

Duminică seară, actrița a fost premiată cu Award of Courage, acordat de amfAR. Organizația nonprofit, dedicată combaterii epidemiei de HIV/SIDA, a sprijinit și cercetarea și activitatea de advocacy privind hepatita C, aceasta fiind o coinfecție frecventă în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV.

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„Dar experiența mea legată de rușine și vinovăție a fost și o călătorie inconștientă. A rămas cu mine, mă bântuie. La fel ca abuzul sexual pe care l-am îndurat în copilărie, am simțit că era întipărit pe fruntea mea: produs defect. Și m-am prezentat ca atare”, a povestit actrița.

Deși Anderson a spus că încă nu s-a „recuperat complet” după vestea diagnosticului, este posibil să fi „ajuns, în sfârșit, să o accepte” și a folosit această experiență pentru a-și alimenta revenirea în carieră.

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În ultimii ani, actrița a acceptat roluri îndrăznețe și apreciate de critici în filme precum „The Last Showgirl”, „The Naked Gun”, „Rosebush Pruning” și „Place to Be”, care are premiera miercuri la Festivalul de Film de la Veneția.

„Nu sunt o victimă”

Pamela Anderson a spus că nu a vrut să fie o victimă și se consideră o învingătoare.

„Adevărul meu a ieșit la iveală prin munca mea, găsind modalități de a mă exprima prin arte. Mi-a dat muniția de care aveam nevoie, o viață fertilă pe care să o folosesc și în care să mă joc. Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată… Nu sunt o domnișoară aflată în pericol, indiferent cât de ușor ar fi de jucat acest rol”, a spus Pamela Anderson.

ACTUALITATE

Gala de duminică seară, prezentată de World Gold Council și organizată la Hilton Molino Stucky, a fost găzduită de Taika Waititi. În cadrul evenimentului, artista de performance Marina Abramović a primit, la rândul ei, Award of Inspiration. După un moment artistic susținut de cântăreața Mimi Webb, cunoscută pentru piesele „House on Fire” și „Red Flags”, licitatorul Simon de Pury a dat startul unei seri de licitații pentru mai multe obiecte și experiențe.

Foto: Profimedia

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