Andrușca a reușit să despartă un cuplu de la Insula iubirii 2026. Cine este concurentul pe care „l-a luat acasă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andrușca a făcut și sezonul acesta la Insula iubirii. Ispita a despărțit un nou cuplu și a plecat acasă cu bărbatul pe care l-a ispitit. Potrivit imaginilor din mediul online, cei doi încă sunt împreună.

Andrușca a plecat acasă cu un concurent de la Insula iubirii 2026

Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii a venit cu provocări neașteptate, răsturnări de situație și povești care țin publicul cu sufletul la gură. Una dintre protagonistele care a captat din nou atenția tuturor este Andrușca, ispita ce a reușit să facă valuri atât în Thailanda, cât și acasă în România.

Potrivit Cancan, ispita nu doar că a destrămat un cuplu, dar și-a găsit un nou partener, cu care formează un cuplu stabil și în prezent.

Fanii emisiunii o cunosc pe Andrușca din sezonul 9, când a plecat acasă alături de Andrei Lemnaru, după ce i-a câștigat inima. În 2026, povestea s-a repetat, iar de această dată, ispita a cucerit pe altcineva: Ionuț Mocăniță. Deși relația lui Mocăniță cu partenera sa, Claudia, dura de aproape trei ani, tentația din Thailanda s-a dovedit prea mare.

„Dacă aș da de un bărbat care să mă facă să simt, să îmi doresc o relație sau cel puțin să mă apropii de el, mi-aș dori să mă facă să nu îmi fie frică de nimic. Consider că un om care te iubește nu te face să te simți neascultat”, mărturisea Andrușca înainte de a intra în competiție.

Citește și: Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu toată vara. Artistul a avut apartamentele pline și multă activitate: „Am avut 144 de concerte”

Citește și: Mircea Badea, ironii la adresa lui Marcel de la Insula iubirii: „Am orbit, am surzit”. Ce spune despre George Jaguarul

Andrușca și concurentul ar fi plecat împreună de la bonfire-ul final

În timpul filmărilor, scânteile între Andrușca și Ionuț Mocăniță nu au întârziat să apară. Cei doi au decis să nu se mai ascundă, iar la bonfire-ul final ar fi plecat împreună. Mai mult, relația lor a continuat și după încheierea emisiunii, fiind acum un cuplu oficial.

Cancan a observat că cei doi își expun povestea de dragoste pe rețelele sociale, unde decorul din postările lor este adesea identic, semn că deja locuiesc împreună.

Citește și: Ioana Năstase, primele declarații după scandalul cu Ilie Năstase: „O femeie nu merge la Poliție degeaba”

Citește și: Cătălin Scărlătescu, decizie surpriză în legătură cu iubita lui, Elena Gogean. „S-au schimbat planurile! O căsuță…”

Deși Ionuț Mocăniță și Claudia păreau să aibă o relație solidă înainte de participarea la Insula Iubirii, ispitele din Thailanda au schimbat complet cursul poveștii lor. Dragostea dintre Claudia și Ionuț nu a rezistat în fața atracției puternice dintre el și Andrușca.

Cunoscută pentru carisma și încrederea sa, Andrușca este una dintre cele mai memorabile ispite din istoria show-ului Insula Iubirii. Încă din sezonul trecut, și-a demonstrat abilitatea de a crea legături puternice cu participanții.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrușca și Ionuț Mocăniță

Sursă foto: Instagram, PR

Urmărește-ne pe Google News