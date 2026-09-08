Andrușca a reușit să despartă un cuplu de la Insula iubirii 2026. Cine este concurentul pe care „l-a luat acasă”

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Andrușca a făcut și sezonul acesta la Insula iubirii. Ispita a despărțit un nou cuplu și a plecat acasă cu bărbatul pe care l-a ispitit. Potrivit imaginilor din mediul online, cei doi încă sunt împreună.
Andrușca a plecat acasă cu un concurent de la Insula iubirii 2026
Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii a venit cu provocări neașteptate, răsturnări de situație și povești care țin publicul cu sufletul la gură. Una dintre protagonistele care a captat din nou atenția tuturor este Andrușca, ispita ce a reușit să facă valuri atât în Thailanda, cât și acasă în România.
Potrivit Cancan, ispita nu doar că a destrămat un cuplu, dar și-a găsit un nou partener, cu care formează un cuplu stabil și în prezent.
Fanii emisiunii o cunosc pe Andrușca din sezonul 9, când a plecat acasă alături de Andrei Lemnaru, după ce i-a câștigat inima. În 2026, povestea s-a repetat, iar de această dată, ispita a cucerit pe altcineva: Ionuț Mocăniță. Deși relația lui Mocăniță cu partenera sa, Claudia, dura de aproape trei ani, tentația din Thailanda s-a dovedit prea mare.
„Dacă aș da de un bărbat care să mă facă să simt, să îmi doresc o relație sau cel puțin să mă apropii de el, mi-aș dori să mă facă să nu îmi fie frică de nimic. Consider că un om care te iubește nu te face să te simți neascultat”, mărturisea Andrușca înainte de a intra în competiție.
Andrușca și concurentul ar fi plecat împreună de la bonfire-ul final
În timpul filmărilor, scânteile între Andrușca și Ionuț Mocăniță nu au întârziat să apară. Cei doi au decis să nu se mai ascundă, iar la bonfire-ul final ar fi plecat împreună. Mai mult, relația lor a continuat și după încheierea emisiunii, fiind acum un cuplu oficial.
Cancan a observat că cei doi își expun povestea de dragoste pe rețelele sociale, unde decorul din postările lor este adesea identic, semn că deja locuiesc împreună.
Deși Ionuț Mocăniță și Claudia păreau să aibă o relație solidă înainte de participarea la Insula Iubirii, ispitele din Thailanda au schimbat complet cursul poveștii lor. Dragostea dintre Claudia și Ionuț nu a rezistat în fața atracției puternice dintre el și Andrușca.
Cunoscută pentru carisma și încrederea sa, Andrușca este una dintre cele mai memorabile ispite din istoria show-ului Insula Iubirii. Încă din sezonul trecut, și-a demonstrat abilitatea de a crea legături puternice cu participanții.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrușca și Ionuț Mocăniță