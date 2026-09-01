Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Cu ce se diferenția antrenorul de Rareș Cojoc: „M-am simțit femeie”

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Andreea Popescu (42 ani) a vorbit deschis despre relația cu Dan Alexa (46 ani). Influencerița a explicat ce a găsit la antrenor, dar nu și la fostul soț, Rareș Cojoc (37 ani). Invitată la „Sosurile lui Măruță”, aceasta a mărturisit că fostul concurent de la Asia Express a făcut-o să se simtă femeie și i-a acordat timp și atenție.
Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Dan Alexa
Andreea Popescu a vorbit deschis despre relația cu Dan Alexa, la „Sosurile lui Măruță”. După câteva luni pline de speculații, influencerița a dezvăluit ce a găsit la antrenorul de fotbal și nu a primit din partea fostului ei soț, Rareș Cojoc, campion național la dans sportiv, de care a divorțat în luna martie 2026.
„Mi-a oferit timp, prezență. M-am simțit femeie și… Doamne ajută, că ce o să iasă de aici… nu știu!”, a mărturisit Andreea Popescu.
În cadrul interviului, aceasta a explicat că, deși l-a susținut mereu pe Rareș Cojoc, el era adesea absent chiar și atunci când se afla acasă: „Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema… doar că atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema”.
Influencerița a subliniat că decizia de a păstra totul privat a fost luată de comun acord: „Nici eu, nici el nu am vrut să ne afișăm împreună”.
Andreea Popescu a precizat că discreția a fost esențială pentru amândoi. Cu toate acestea, zvonurile nu au întârziat să apară, iar vedeta a fost nevoită să înfrunte speculații care o descriau drept „disperată” după atenția lui Dan Alexa. Ea a clarificat că aceste afirmații au fost scoase din context și nu reflectă realitatea.