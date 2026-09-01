Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Cu ce se diferenția antrenorul de Rareș Cojoc: „M-am simțit femeie”

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Andreea Popescu (42 ani) a vorbit deschis despre relația cu Dan Alexa (46 ani). Influencerița a explicat ce a găsit la antrenor, dar nu și la fostul soț, Rareș Cojoc (37 ani). Invitată la „Sosurile lui Măruță”, aceasta a mărturisit că fostul concurent de la Asia Express a făcut-o să se simtă femeie și i-a acordat timp și atenție.

Andreea Popescu, adevărul despre relația cu Dan Alexa

Andreea Popescu a vorbit deschis despre relația cu Dan Alexa, la „Sosurile lui Măruță”. După câteva luni pline de speculații, influencerița a dezvăluit ce a găsit la antrenorul de fotbal și nu a primit din partea fostului ei soț, Rareș Cojoc, campion național la dans sportiv, de care a divorțat în luna martie 2026.

„Mi-a oferit timp, prezență. M-am simțit femeie și… Doamne ajută, că ce o să iasă de aici… nu știu!”, a mărturisit Andreea Popescu.

În cadrul interviului, aceasta a explicat că, deși l-a susținut mereu pe Rareș Cojoc, el era adesea absent chiar și atunci când se afla acasă: „Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema… doar că atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema”.

La scurt timp după divorț, au apărut speculații despre o posibilă relație între Andreea Popescu și Dan Alexa, însă cei doi au ales discreția.

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De ce au ales să își țină relația secretă

Influencerița a subliniat că decizia de a păstra totul privat a fost luată de comun acord: „Nici eu, nici el nu am vrut să ne afișăm împreună”.

Andreea Popescu a precizat că discreția a fost esențială pentru amândoi. Cu toate acestea, zvonurile nu au întârziat să apară, iar vedeta a fost nevoită să înfrunte speculații care o descriau drept „disperată” după atenția lui Dan Alexa. Ea a clarificat că aceste afirmații au fost scoase din context și nu reflectă realitatea.

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„A fost greu să văd cum sunt judecată pe nedrept. Nu am făcut nimic pentru a atrage atenția cu orice preț”, a adăugat influencerița, subliniind că relația cu Dan Alexa s-a bazat pe respect reciproc.

Deși relația lor a fost învăluită în mister, Andreea Popescu a dezvăluit că între ea și Dan Alexa a rămas o legătură de prietenie, însă lucrurile s-au răcit în ultima perioadă.

„Suntem acum la distanță, nu mai suntem la fel de apropiați ca înainte”, a spus vedeta.

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Sursă foto: Instagram

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