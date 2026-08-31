Andreea Popescu a recunoscut. Ce greșeală a făcut în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”

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Andreea Popescu a vorbit sincer despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc. Invitată la „Sosurile Picante”, Măruță a întrebat-o sincer ce a făcut cel mai grav când era căsătorită. Iată ce a răspuns vedeta.
Fosta dansatoare a vorbit despre faptul că i-a provocat suferință fostului soț. Ea și-a recunoscut greșelile, după ce a divorțat și a vorbit fără ocolișuri despre regretul că nu a putut păstra familia unită pentru cei trei copii.
„Îmi pare rău pentru familie, pentru ce aveam noi, pentru copii. Dar cred că nimic în viață nu este întâmplător. El și-a refăcut deja viața, iar eu îmi doresc la rândul meu să merg mai departe și să îmi refac viața.”
Andreea Popescu a vorbit despre faptul că își dorește să își refacă viață și spune că nu concepe să fie singură. Mai mult, ea recunoaște că starea ei de bine depinde de prezența unui partener stabil. Ea vrea să își găsească echilibrul emoțional și are nevoie de siguranța pe care un bărbat i-o poate oferi, fiind convinsă că împlinirea se trăiește doar în cuplu.
„Nu am un răspuns să-ți dau. Lucrurile se vor întâmpla. La femei e un pic mai diferit decât la bărbați. Bărbații își refac viața mult mai rapid. Femeile sunt mult mai selective, mai ales după o vârstă. Sunt mult mai atente, plus că… na, sunt și trei copii. Nu e așa ușor”, a declarat Andreea Popescu.