Andreea Popescu a recunoscut. Ce greșeală a făcut în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”

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Andreea Popescu a vorbit sincer despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc. Invitată la „Sosurile Picante”, Măruță a întrebat-o sincer ce a făcut cel mai grav când era căsătorită. Iată ce a răspuns vedeta.

Andreea Popescu, mai sinceră ca niciodată

Fosta dansatoare a vorbit despre faptul că i-a provocat suferință fostului soț. Ea și-a recunoscut greșelile, după ce a divorțat și a vorbit fără ocolișuri despre regretul că nu a putut păstra familia unită pentru cei trei copii.

„Cea mai mare greșeală a fost că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret și i-am spus și lui și mi-am cerut iertare”.

Cătălin Măruță a întrebat-o sincer pe Andreea Popescu dacă îi pare rău că a divorțat. Ea a explicat că suferința cea mai mare vine din perspectiva destrămării căminului.

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„Îmi pare rău pentru familie, pentru ce aveam noi, pentru copii. Dar cred că nimic în viață nu este întâmplător. El și-a refăcut deja viața, iar eu îmi doresc la rândul meu să merg mai departe și să îmi refac viața.”

Ce spune despre o nouă relație

Andreea Popescu a vorbit despre faptul că își dorește să își refacă viață și spune că nu concepe să fie singură. Mai mult, ea recunoaște că starea ei de bine depinde de prezența unui partener stabil. Ea vrea să își găsească echilibrul emoțional și are nevoie de siguranța pe care un bărbat i-o poate oferi, fiind convinsă că împlinirea se trăiește doar în cuplu.

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„Cred că mai am un pic până să ajung să fiu fericită. Eu cred că fericirea este în doi. Niciodată singur. Nu sunt adepta singurătății”.

Rareș Cojoc și-a refăcut viața

Fostul soț al Andreei Popescu a trecut peste divorț și s-a afișat cu noua parteneră, la doar câteva luni de la despărțire.

Întrebată dacă este pregătită și ea pentru un nou început pe plan amoros, Andreea Popescu a explicat că la femei este mai diferit.

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„Nu am un răspuns să-ți dau. Lucrurile se vor întâmpla. La femei e un pic mai diferit decât la bărbați. Bărbații își refac viața mult mai rapid. Femeile sunt mult mai selective, mai ales după o vârstă. Sunt mult mai atente, plus că… na, sunt și trei copii. Nu e așa ușor”, a declarat Andreea Popescu.

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