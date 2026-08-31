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Finneas O’Connell și Claudia Sulewski s-au căsătorit pe 29 august, în Montecito, California. Mireasa a strălucit în patru ținute Oscar de la Renta, iar Billie Eilish a oficiat ceremonia.

Finneas O’Connell și Claudia Sulewski s-au căsătorit

Finneas O’Connell și Claudia Sulewski au spus „da”.Cei doi și-au unit destinele sâmbătă, 29 august 2026, în Montecito, California, într-o ceremonie intimă, relatează People.

Claudia Sulewski, în vârstă de 30 de ani, actriță, gazdă de emisiuni și fondatoarea brandului de skincare CYKLAR, a strălucit cu patru ținute somptuoase semnate de casa de modă Oscar de la Renta. De la repetiția cinei, la ceremonia propriu-zisă, dansul mirilor și petrecerea de după, fiecare moment a fost marcat de o rochie unică, gândită special pentru această ocazie memorabilă.

În vârstă de 29 de ani, Finneas, fratele mai mare al celebrei Billie Eilish și unul dintre cei mai apreciați producători muzicali ai generației sale, și-a unit destinele cu Claudia sub ochii plini de emoție ai invitaților. Billie Eilish însăși a avut un rol special la ceremonie, fiind cea care a oficiat căsătoria fratelui său.

La eveniment au fost prezenți numeroși prieteni celebri, printre care Nina Dobrev, Dax Shepard, Kristen Bell, Emma Chamberlain, Rachel Sennott, Stassie Karanikolaou, Jason Sudeikis și Carter Gregory, dar și cuplul Justin și Hailey Bieber. De asemenea, iubitul lui Billie Eilish, actorul Nat Wolff, a fost alături de cei dragi.

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Cum a început povestea de iubire dintre Finneas și Claudia

Povestea de iubire dintre Finneas și Claudia a început în 2018, când s-au cunoscut pe o aplicație de dating, iar conexiunea lor a fost instantanee. Într-un interviu pentru BuzzFeed în 2019, Finneas a dezvăluit că a scris melodia „Claudia” la doar câteva ore după ce a întâlnit-o și i-a trimis chiar în aceeași seară fragmente din piesă.

De atunci, cei doi au format nu doar un cuplu, ci și o echipă creativă, Claudia Sulewski fiind muza artistului pentru piesa „Mona Lisa, Mona Lisa” din 2022, unde a apărut și ca regizor al videoclipului.

La șapte ani de relație, în septembrie 2025, Finneas i-a adresat marea întrebare Claudiei, în timpul unui apus de soare romantic, oferindu-i un inel de logodnă cu diamant.

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Perechea și-a anunțat logodna printr-o postare comună pe Instagram, cu mesajul emoționant: „Pentru totdeauna 9.22.”

ntr-un interviu acordat exclusiv pentru People în octombrie 2025, Finneas a povestit despre emoțiile care l-au încercat în timpul pregătirilor, dar și despre ușurarea pe care a simțit-o după ce Claudia a spus „da”.

„Eram emoționat, dar și încrezător. În ziua respectivă, totul mergea bine, mă simțeam foarte fericit. Dar, până atunci, au fost câteva luni în care nu am putut să dorm noaptea. A fost o mare ușurare când totul a ieșit bine”, a mărturisit el.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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