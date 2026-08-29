Romanița Iovan, mărturisiri tulburătoare despre viața de după pierderea lui Adrian Iovan. „Ca mamă, nu ai luxul de a te prăbuși!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Romanița Iovan a făcut mărturisiri tulburătoare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, evocând modul în care moartea tragică a fostului ei soț, aviatorul Adrian Iovan, i-a schimbat ireversibil destinul.

Creatoarea de modă a dezvăluit că, deși rănile sufletești nu se vindecă niciodată pe deplin, responsabilitatea de mamă și dragostea pentru fiul ei, Albert, au fost pilonii care au ajutat-o să găsească forța de a continua.

Albert, motivul pentru care nu a cedat în fața durerii

Pierderea tatălui fiului ei a reprezentat un moment de cotitură, iar efortul de a rămâne stăpână pe sine a fost uriaș. Romanița Iovan a explicat că un părinte este obligat să își găsească resursele interioare chiar și atunci când suferința devine copleșitoare, pentru că stabilitatea copilului depinde în totalitate de el.

„Cred că nimeni nu este cu adevărat pregătit pentru astfel de încercări. Sunt momente care îți schimbă viața pentru totdeauna și care lasă răni ce nu se vindecă complet. Înveți doar să trăiești cu ele și să mergi mai departe. Au existat perioade în care mi-a fost foarte greu, însă am avut un motiv care m-a obligat să rămân puternică pentru Albert. Ca mamă, nu ai luxul de a te prăbuși. Copilul tău are nevoie de tine și, chiar dacă în interior suferi enorm, găsești resurse despre care nici nu știai că există” – a declarat creatoarea de modă, într-un interviu pentru Viva.

Citeşte şi: Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. „Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!” Ce au observat experții

Citeşte şi: Gigi Becali, călare pe măgar. Imaginile care au devenit virale. Cât a plătit ca să ajungă primul la Muntele Athos

Citeşte şi: Mihai Neșu, dezvăluiri despre cea de-a două traumă din viața lui. Cum a trecut peste divorțul de Maria: „A fost decizia mea”

Adevărata definiție a puterii și lectia curajului

Reflectând asupra încercărilor prin care a trecut, designerul a mărturisit că nu se consideră neapărat o persoană invincibilă, ci mai degrabă o femeie care a refuzat să fie definită de tragediile din viața sa, alegând să privească înainte cu demnitate.

„Am înțeles că viața nu îți promite că va fi dreaptă, dar îți oferă mereu șansa de a alege cum răspunzi încercărilor ei. Eu am ales să nu mă las definită de tragedii, ci să transform durerea într-o lecție despre curaj, demnitate și recunoștință pentru ceea ce am. Dacă sunt o femeie puternică? Nu știu dacă aș folosi acest cuvânt despre mine. Cred, mai degrabă, că sunt o femeie care a învățat să nu renunțe. Puterea nu înseamnă să nu plângi sau să nu suferi, ci să ai curajul să te ridici de fiecare dată când viața te pune la pământ” – a adăugat aceasta.

Echilibrul profesional și dorința de liniște

Privind spre viitor, Romanița Iovan își dorește să își continue cariera în lumea modei cu aceeași pasiune, punând accent pe piese vestimentare care oferă încredere femeilor. În plan personal, prioritățile sale rămân sănătatea, timpul de calitate petrecut alături de familie și momentele de relaxare.

„Sunt într-un moment al vieții în care mă bucur de fiecare proiect nou și încerc să fac lucrurile cu aceeași pasiune. Îmi doresc să continui și să creez haine care să le ofere femeilor încredere și să le facă să se simtă elegante și autentice, indiferent de tendințele momentului. Pe plan personal, îmi doresc, înainte de toate, sănătate și timp petrecut alături de cei dragi. Da, am programat vacanța și de-abia aștept să mă bucur de mare și de soare” – a conchis Romanița Iovan.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News