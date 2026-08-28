Cine este Robert Jărcălău de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Tânărul a renunțat la baschetul profesionsit pentru a se lansa în lumea afacerilor

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Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii. Noul reality show „Burlacii: Foc în Paradis” își deschide porțile pe 14 septembrie 2026, cu o difuzare simultană la PRO TV și pe VOYO. Printre tinerii care au acceptat provocarea de a-și căuta jumătatea într-un decor exotic se numără și Robert Jărcălău. La doar 25 de ani, tânărul antreprenor intră în lumina reflectoarelor pregătit să își testeze sentimentele în cadrul unei competiții televizate unde miza sentimentală este dublată de un premiu consistent de 50.000 de euro.

Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii

Robert-Paul Jărcălău se remarcă printr-un parcurs personal și profesional interesant. Absolvent al Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București, el a activat timp de mai mulți ani în baschetul românesc înainte de a intra în lumea afacerilor. O altă particularitate a sa o reprezintă originile familiale mixte, având o mamă de naționalitate chineză și un tată român.

Deși este atașat de moștenirea sa multiculturală, concurentul recunoaște că identitatea sa este profund ancorată în România.

„Recunosc că mă simt mai apropiat de cultura română și mă consider mai mult român decât chinez.”

O singură relație de lungă durată și doi ani de singurătate

În plan afectiv, Robert pășește în emisiune cu o poveste sinceră. Prima sa experiență amorosă majoră a început la o vârstă fragedă și a durat mai bine de șase ani. După încheierea acelei etape formative din viața sa, tânărul a preferat să rămână singur timp de aproximativ doi ani pentru a se regăsi și a își clarifica prioritățile.

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Înscrierea la emisiunea de la PRO TV a venit ca un pas firesc în încercarea de a-și deschide din nou sufletul.

„Participarea la casting a pornit din curiozitate: am vrut să văd ce îmi poate aduce această experiență și dacă în cadrul show-ului se poate naște o conexiune interesantă.”

Testul suprem într-un decor exotic

Formatul emisiunii promite momente pline de tensiune, iar Robert va trebui să navigheze printre emoții, gelozii și concurență directă. În cadrul faimoasei Ceremonii a Trandafirilor, fiecare decizie va contura drumul său spre găsirea parteneri potrivite, dar și spre marele premiu pus în joc.

Foto – Facebook

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