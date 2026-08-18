Încă cinci concurenți vin să lupte pentru iubire și 50.000 de euro în „Burlacii: Foc în Paradis”

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Laurențiu Suciu, Eda Csoregi, Petruța Anghel, Andreea Eremia și Robert Stancu intră în Paradis cu povești care ar putea deveni la fel de interesante precum relațiile pe care le vor construi. Unii știu deja cum este să trăiești o poveste de iubire în fața camerelor de filmat, alții nu au mai fost niciodată la televizor. Toți vor afla însă dacă iubirea poate rezista atunci când devine și competiție la „Burlacii: Foc în Paradis”.

Cinci noi concurenți vin la „Burlacii: Foc în paradis”

În Burlacii: Foc în Paradis, oameni cu experiențe și personalități diferite ajung în același loc și primesc șansa de a începe o nouă poveste. Se cunosc, flirtează, formează conexiuni și încearcă să descopere cine merită încrederea lor.

Dar Paradisul nu este doar despre romantism. Pe măsură ce competiția avansează, relațiile sunt puse la încercare, apar noi concurenți, iar o alegere făcută într-o seară poate avea consecințe a doua zi.

Ceremonia Trandafirilor este unul dintre momentele-cheie ale competiției: trandafirul înseamnă șansa de a rămâne, iar lipsa lui înseamnă plecarea acasă. Iar cu 50.000 de Euro în joc, fiecare concurent are de câștigat dacă reușește să navigheze cu atenție printre sentimente, atracții și strategii.

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Laurențiu Suciu

Laurențiu Suciu, 28 de ani, multiplu campion de bodybuilding și fitness și antrenor personal, știe deja cum este să trăiești iubirea în fața camerelor. A participat în trecut la o altă emisiune de dating. Acum, după o experiență care i-a arătat atât partea frumoasă, cât și dificultățile unei relații, Laurențiu spune că își dorește o persoană autentică, cu care să poată construi liniște, stabilitate și echilibru. Pentru el, disciplina și competiția fac parte din viață, sportul fiind o constantă de peste două decenii.

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Eda Csoregi

Eda Csoregi, 28 de ani, profesoară de matematică și antreprenoare, vine cu un CV greu de rezumat. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca, a fost atletă și a cochetat cu modellingul. În iubire, are deja o poveste care atrage atenția: a fost cerută în căsătorie în Bali și a mai primit o cerere în trecut, în ambele situații după aproximativ două luni de relație. Acum spune că s-a maturizat și că nu mai vrea să fie privită doar prin prisma aspectului fizic.

Petruța Anghel

Petruța Anghel, 26 de ani, este spontană, sociabilă și pregătită să transforme experiența într-o aventură. Își dorește un bărbat înalt și brunet, dar spune că, dincolo de aspect, empatia, romantismul și atenția contează cel mai mult. Pentru ea, însă, lucrurile pot deveni rapid interesante: mesajul pe care îl are pentru competiție este simplu și foarte clar: „Dacă mă îndrăgostesc, e rău.” Iar pentru celelalte fete, are o altă declarație care spune multe despre spiritul ei competitiv: „ Fetelor, daca am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Andreea Eremia

Pentru Andreea Eremia, 24 de ani, asistent medical generalist, această experiență reprezintă un teritoriu complet nou. Nu a mai fost niciodată într-o emisiune TV și spune că vrea să se distreze, să câștige mai multă încredere în ea și să descopere dacă i se potrivește acest tip de experiență. Se vede căsătorită și cu copii în jurul vârstei de 30 de ani, iar Burlacii: Foc în Paradis poate fi pentru ea ocazia de a ieși din zona de confort și de a vedea ce se întâmplă atunci când își lasă emoțiile să conducă.

Robert Stancu

Robert Stancu, 29 de ani, manager al unei agenții imobiliare, revine într-o lume pe care o cunoaște deja, după participarea lui într-o altă emisiune matrimonială. Acum spune că își dorește mai multă libertate pentru a cunoaște persoanele care îi atrag atenția. Robert se descrie ca fiind vulcanic, spontan și direct și recunoaște că impulsivitatea este unul dintre defectele sale. În relații spune că își dorește stabilitate și încredere, dar trecutul său îi oferă, fără îndoială, suficient material pentru o nouă etapă plină de provocări.

Când începe „Burlacii: Foc în paradis”

Cinci concurenți, cinci povești și cinci motive diferite pentru a intra în Paradis. Unii vin cu experiența relațiilor în fața camerelor, alții vor să lase în urmă trecutul, iar pentru alții totul este o premieră. Dar în Burlacii: Foc în Paradis, nimeni nu poate controla complet ceea ce urmează. Iubirea este motivul pentru care intră în Paradis.

Competiția este motivul pentru care trebuie să rămână atenți. Iar 50.000 de euro pot face fiecare alegere și mai dificilă. Burlacii: Foc în Paradis începe pe 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe VOYO.

Sursă foto: PR

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