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Antena 1 a anunțat următoarele patru ispite feminine de la Insula Iubirii 2026, la o zi după ce le-a dezvăluit pe primele trei. Iată tot ce trebuie să știi despre Andrușca, Daniela, Florina și Larisa înainte de premiera sezonului 10 al reality show-ului de pe 4 septembrie.

Andrușca, Daniela, Florina și Larisa sunt următoarele patru ispite feminine de la Insula Iubirii 2026

Patru femei carismatice, pregătite să aducă un nou suflu în sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, își fac debutul pe micul ecran începând cu 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Andreea Aurică, Daniela Pană, Florina Carafa și Larisa Spătaru sunt noile ispite de la Insula Iubirii 2026, a anunțat A1.ro. Cele patru femei au oferit detalii despre personalitățile și motivațiile lor, dezvăluind o diversitate de perspective și experiențe.

Andreea Aurică

Cunoscută publicului din sezonul anterior, Andreea Aurică, sau Andrușca, este o tânără hairstylist de 27 de ani, născută în zodia Vărsătorului. După ce s-a mutat în București, Andreea vede această experiență ca pe o oportunitate de a se reinventa: „Înseamnă o experiență nouă, trăiri noi, sentimente noi, o nouă redescoperire față de mine însămi. Și de ce nu? Poate noi începuturi! Și bineînțeles, în același timp, noi prietenii”. Naturalețea și energia sa au cucerit deja telespectatorii, iar întoarcerea sa pe insulă promite momente pline de surprize.

Daniela Pană

Manager de marketing în vârstă de 30 de ani și născută în zodia Racului, Daniela Pană intră în competiție cu o atitudine relaxată, dar determinată. „Este o experiență unică, de care vreau să mă bucur în totalitate și în care probabil voi mai descoperi lucruri la mine. O să mă ajute, cu siguranță”, mărturisește Daniela. Cu abilitatea de a aduce armonie în orice grup, ea este pregătită să creeze conexiuni autentice și să trăiască fiecare moment la intensitate maximă.

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Florina Carafa

Florina, Capricorn desăvârșit și expertă în IT ca Automation Developer, are 30 de ani și o personalitate care îmbină respectul și spontaneitatea. „Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, declară aceasta. Cu o carieră în tehnologie și o abordare echilibrată, Florina este pregătită să aducă un plus de dinamism și autenticitate în competiție.

Larisa Spătaru

Designer vestimentar stabilit în Italia, Larisa are 28 de ani și este zodia Fecioară. Ea impresionează prin aparițiile sale impecabile și prin sinceritatea sa: „Chiar dacă nu sunt emotivă, sunt foarte selectivă, nu-mi place să mă înconjor de oricine. Aș vrea să fiu mai deschisă cu persoanele să le dau o șansă, chiar dacă e pe termen scurt sau lung. Totul vine ca o experiență”. Larisa aduce un aer sofisticat și o perspectivă matură în această aventură.

Cu șapte dintre cele zece ispite feminine deja anunțate, sezonul X Insula Iubirii se anunță plin de momente intense și neașteptate. A1.ro confirmă că ultimele trei nume vor fi dezvăluite în curând, alimentând curiozitatea fanilor de pretutindeni. Până atunci, urmărește cele mai noi imagini și detalii pe paginile de social media ale emisiunii.

Foto: Antena 1

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