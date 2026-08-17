Primele 3 ispite feminine de la „Insula iubirii” 2026. Cine sunt Frankie, Andreea și Sandra

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Primele trei ispite feminine de la „Insula iubirii” 2026 au fost anunțate! După ce ispitele masculine au fost prezentate fanilor emisiunii, a venit rândul tinerelor să își facă simțită prezența. Cu doar câteva săptămâni înainte de marea premieră a show-ului de la Antena 1, reprezentanții postului au început să dezvăluie, pe rând cine sunt cele care vor pune concurenții pe jar în Thailanda.

Primele trei ispite feminine de la „Insula iubirii” 2026

Căldura puternică. Serile de vară în care discuțiile cu prietenii se întind până târziu în seară. Subiectul preferat – Insula Iubirii. Și doar puțin timp rămas până la lansarea sezonului MAXIM, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Este vremea pentru noi detalii – iar, de astăzi, începe prezentarea ispitelor feminine din acest an! Sunt frumoase, sigure pe ele și au prezențe care nu pot fi ignorate.

Cristina Belu (Frankie)

Frankie, pe numele ei, Cristina Belu, are 35 de ani, este în zodia rac și este artist vizual, îmbinând pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele. Este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, mărturistește ea înainte de „Insula iubirii” 2026.

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Andreea Homescu

Andreea Homescu are 28 de ani, este în zodia vărsător, a fost asistentă medicală și a cochetat cu zona de creare de conținut, iar zâmbetul ei este unul molipsitor.

Chiar la sosirea în Thailanda, aceasta a ținut să puncteze: ”Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”.

Rămâne de văzut cum va trăi această experiență.

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Sandra Vintilă

Are 33 de ani, este fecioară și în viața de zi cu zi este manager de resurse umane. Ea este Sandra Vintilă și vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate, poți obține tot ceea ce îți dorești.

Vede Insula Iubirii ca locul în care se va schimba și în care-și va regăsi puterea interioară: ”Este o experiență care consider că o să mă renască. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”.

Cele trei sunt pregătite să le ofere toată atenția lor bărbaților din cupluri, pentru a-i ajuta să trăiască la cea mai mare intensitate testul suprem al relațiilor!

Sursă foto: PR

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