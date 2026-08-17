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Președintele Nicușor Dan a ales să petreacă Ziua Marinei 2026 la Mănăstirea Dejani din Brașov, alături de familie, absentând la ceremonii oficiale. Mesajul său a fost citit la Constanța de consilierul Marius Lazurca.

Nicușor Dan, la Mănăstirea Dejani de Sf. Maria

Președintele României, Nicușor Dan, a ales să își petreacă Ziua Marinei 2026 într-un cadru liniștit, departe de tumultul ceremoniei organizate la Constanța. Potrivit informațiilor oferite de Libertatea, șeful statului a fost prezent pe 15 august la Mănăstirea Dejani, situată în județul Brașov, la poalele Munților Făgăraș, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și copiii lor, Aheea și Antim.

Într-un moment marcat de instabilitate politică, alegerea președintelui de a absenta de la festivitățile de la Constanța a atras atenția publicului. Mesajul oficial al lui Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Marinei, a fost citit de consilierul său, Marius Lazurca.

Pe de altă parte, premierul demis, Ilie Bolojan, a fost prezent la eveniment, unde a fost întâmpinat cu huiduieli.

După slujba religioasă, președintele Nicușor Dan a fost surprins prin Făgăraș, într-o ținută lejeră, formată din pantaloni scurți și un tricou alb, în timp ce își vizita rudele, alături de partenera lui, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor.

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Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la Ziua Marinei

Aceasta nu este prima dată când Nicușor Dan nu participă la celebrarea Zilei Marinei. Șeful statului a absentat și în 2025, marcând o premieră după mai bine de un deceniu.

Ultimul președinte care a procedat similar a fost Traian Băsescu, în 2011, motivând atunci: „Am lipsit pentru că era și ziua soției și am tot fost la Ziua Marinei, știu programul pe dinafară”.

Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului – protectoarea marinarilor, are o semnificație aparte. Instituită prin lege în 2004 și declarată sărbătoare națională în 2009, aceasta reflectă tradiții vechi, reluate după Revoluția din 1989. Anul acesta, sărbătoarea a ajuns la ediția cu numărul 124.

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Mesajul președintelui de Sf. Maria și Ziua Marinei

Deși nu a fost prezent la festivitățile de la Marea Neagră, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe Facebook, prin care a marcat ambele sărbători.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez liniște sufleteascǎ și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri. Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă. În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a scris el pe Facebook.

„Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre. În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, a completat Nicușor Dan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Nicușor Dan și familia sa în Făgăraș

Sursă foto: Facebook, Captură video

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