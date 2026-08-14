Declarațiile șoferului care a produs accidentul din Brașov. De ce afecțiune suferea bărbatul

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Șoferul implicat în accidentul care a făcut două victime la Brașov a făcut primele declarații. Acesta susține că și-a pierdut cunoștința înainte de impact și că își va suma întreaga responsabilitate în fața justiției. În același timp s-a aflat de ce afecțiune suferea bărbatul care nu ar fi avut voie să urce la volan.

Primele declarații ale șoferului care a cauzat accidentul din Brașov

Un bărbat de 50 de ani a intrat cu mașina într-un sens giratoriu, provocând un impact devastator, soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a unei a treia. Șoferul, care susține că și-a pierdut cunoștința înainte de accident, a făcut primele declarații despre incident.

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu a avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis”, a declarat șoferul, citat de Antena3 CNN.

Acesta a precizat că nu își amintește cum a ajuns cu mașina în sensul giratoriu și cum a trecut peste banda înaltă.

„Nu știu… Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, a mai spus el.

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Bărbatul a refuzat internarea

Deși a fost și el rănit în accident, șoferul a refuzat internarea. Acesta spune că durerile sale nu se compară cu pierderea vieților omenești.

„Am coaste rupte, dar am refuzat internarea pentru că nu merit să mă tratez. Nu merit! Mă doare, astă noapte nu am putut să dorm… Dar una e să te doară o coastă și una e să nu mai fii”, a afirmat el.

Bărbatul a fost supus și unei expertize psihiatrice.

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Afecțiunea de care suferă șoferul

Deși acesta a declarat că nu avea niciun istoric medical care să-l avertizeze asupra unei posibile pierderi de cunoștință, acum s-a aflat că, de fapt, el suferea de epilepsie și și-a întrerupt în mod voluntar tratamentul.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii au descoperit că, în actele medicale, este precizată afecțiunea acestuia.

,,Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialişti, pentru că imediat una dintre ipoteze după accident este că ar fi putut surveni o stare medicală, pentru că au fost excluse celelalte ipoteze, să aibă acea pierdere a deplasării, arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecţiune medicală cronică. A urmat un tratament pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto. Vorbim de o afecțiune cronică care creează convulsii și care poate duce la pierderea temporară a conștiinței conducătorului auto. În actele medicale rezultă acest diagnostic (- criză de epilepsie n.red.). În cursul serii de ieri, conducătorul a fost citat la sediul unității de Poliție. A fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat inspectorul de Poliție Daniel Zontea.

În prezent, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov efectuează cercetări în dosarul deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Sursă foto: Captură video

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