Declarațiile șoferului care a produs accidentul din Brașov. De ce afecțiune suferea bărbatul

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Șoferul implicat în accidentul care a făcut două victime la Brașov a făcut primele declarații. Acesta susține că și-a pierdut cunoștința înainte de impact și că își va suma întreaga responsabilitate în fața justiției. În același timp s-a aflat de ce afecțiune suferea bărbatul care nu ar fi avut voie să urce la volan.
Primele declarații ale șoferului care a cauzat accidentul din Brașov
Un bărbat de 50 de ani a intrat cu mașina într-un sens giratoriu, provocând un impact devastator, soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a unei a treia. Șoferul, care susține că și-a pierdut cunoștința înainte de accident, a făcut primele declarații despre incident.
„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu a avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis”, a declarat șoferul, citat de Antena3 CNN.
Acesta a precizat că nu își amintește cum a ajuns cu mașina în sensul giratoriu și cum a trecut peste banda înaltă.
„Nu știu… Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, a mai spus el.
Deși acesta a declarat că nu avea niciun istoric medical care să-l avertizeze asupra unei posibile pierderi de cunoștință, acum s-a aflat că, de fapt, el suferea de epilepsie și și-a întrerupt în mod voluntar tratamentul.
Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii au descoperit că, în actele medicale, este precizată afecțiunea acestuia.
,,Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialişti, pentru că imediat una dintre ipoteze după accident este că ar fi putut surveni o stare medicală, pentru că au fost excluse celelalte ipoteze, să aibă acea pierdere a deplasării, arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecţiune medicală cronică. A urmat un tratament pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto. Vorbim de o afecțiune cronică care creează convulsii și care poate duce la pierderea temporară a conștiinței conducătorului auto. În actele medicale rezultă acest diagnostic (- criză de epilepsie n.red.). În cursul serii de ieri, conducătorul a fost citat la sediul unității de Poliție. A fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat inspectorul de Poliție Daniel Zontea.
În prezent, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov efectuează cercetări în dosarul deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.