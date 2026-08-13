Destin frânt cu doar câteva zile înainte de ziua lui. Unul dintre tinerii morți în accidentul din Brașov urma să își serbeze aniversarea

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Doi tineri și-au pierdut viața într-un accident cumplit produs în Brașov. Un turist german de 34 de ani și un tânăr român de 26 de ani, din Piatra Neamț, au murit după ce au fost loviți în plin pe trotuar de o mașină al cărei șofer, în vârstă de 50 de ani, a pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de puternic încât cei doi nu au mai putut fi salvați. Unul dintre tinerii care și-au pierdut viața în tragedie urma să își serbeze curând ziua de naștere.

Trebuia să își facă ziua de naștere, dar a murit într-un accident groaznic

Alexandru, tânărul din Piatra Neamț care a murit în Brașov, avea doar 26 de ani și urma să își sărbătorească ziua de naștere peste numai 10 zile, pe 22 august. Nu a mai apucat însă să ajungă la această zi. Băiatul a murit în accidentul teribil produs pe strada Mureșenilor din Brașov, în timp ce se afla pe trotuar.

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Alături de Alexandru și-a pierdut viața și un turist german de 34 de ani. Un alt turist german, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănit și transportat la spital.

Accidentul, surprins de o cameră de supraveghere

Tragedia s-a produs în jurul orei 20:46, într-o zonă intens circulată și frecventată de turiști. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum o mașină albă trece cu viteză peste un sens giratoriu.

La volan se afla un bărbat de 50 de ani, iar după ce a trecut peste sensul giratoriu, mașina și-a continuat deplasarea pe stradă, iar aproximativ 100 de metri mai târziu a ajuns pe trotuar.

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Mașina i-a lovit în plin pe cei trei bărbați, care au fost proiectați în perete.

Echipajele de salvare ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. Pentru Alexandru și turistul german de 34 de ani nu s-a mai putut face însă nimic. Rănile suferite au fost prea grave.

Cel de-al treilea bărbat, un turist german de 31 de ani, a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă.

Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs accidentul

Anchetatorii încearcă să stabilească ce l-a făcut pe șofer să piardă controlul mașinii. Printre variantele luate în calcul se află și posibilitatea ca bărbatul să fi avut o problemă medicală în timp ce se afla la volan.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

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