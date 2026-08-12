Cine erau tinerii morți în accidentul din Brașov. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan

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Tragedia din centrul istoric al Brașovului a dus la moarea a doi tineri, un turist german de 34 de ani și un român de 26 de ani din Piatra Neamț. Între timp, un alt cetățean german se află în stare gravă la spital. Incidentul a șocat o țară întreagă.
Zona turistică din apropierea Pieței Sfatului a fost scena unei tragedii cumplite. Un autoturism care mergea cu o viteză extremă, a părăsit carosabilul, a sărit peste un sens giratoriu și a spulberat trei pietoni aflați pe trotuar.
Impactul a fost extrem de puternic, iar doi tineri au murit pe loc, striviți de zidul unei clădiri, în timp ce salvatorii veniți la fața locului au montat paravane metalice, pentru ca oamenii să nu vadă imaginile groazei.
Martorii spun că mașina a intrat în intersecție cu viteză foarte mare și a trecut peste insula sensului giratoriu. Ulterior, autoturismul a continuat să meargă necontrolat pe o distanță de aproape 100 de metri, până în apropierea unei treceri de pietoni intens circulate de turiști.
Șoferul a rămas conștient după impact și a fost transportat la spital sub supravegherea polițiștilor, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.
„Am avut senzația că e raliu. S-au auzit niște pocnituri extrem de puternice. Când am privit, am văzut trupurile acoperite pe trotuar”, a spus un martor potrivit brasov.net.