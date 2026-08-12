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Actorul Tony Goldwyn va deveni bunic! Fiica sa cea mare, Anna, în vârstă de 36 de ani, va deveni mamă pentru prima dată în septembrie 2026. Vestea a fost împărtășită de Anna și soțul său, Billy Durden, pe rețelele sociale.

Tony Goldwyn va deveni bunic

Tony Goldwyn, starul din «Scandal,» ve deveni bunic pentru prima dată. Fiica sa cea mare, Anna Goldwyn, în vârstă de 36 de ani, a anunțat că așteaptă o fetiță alături de soțul ei, Billy Durden.

Cuplul a împărtășit vestea entuziasmantă pe Instagram, dezvăluind că micuța lor, poreclită cu drag „Goobey”, este așteptată să sosească luna viitoare.

„Proiect nou, cunoscut (și probabil pentru totdeauna) ca Goobey, debutează luna viitoare. Ne așteptăm să fie un succes”, au scris ei în descrierea postării.

Anna și Billy s-au căsătorit în august 2024, iar evenimentul a fost o ocazie plină de emoție pentru întreaga familie. Tony Goldwyn a povestit în cadrul apariției sale la „Live with Kelly and Mark” despre momentul special în care a ținut un discurs la nuntă.

„Pentru ani de zile, copiii mei mi-au spus că nu o să reușesc să vorbesc fără să plâng”, a spus starul.

„Dar am reușit! M-am exprimat cum trebuia, a fost minunat. O experiență uimitoare”, a completat el.

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Dansul tată-fiică, un moment de neuitat

Însă momentul cel mai memorabil al serii a fost dansul tată-fiică.

„Anna mi-a spus: „Tată, hai să nu facem un dans lent tradițional… să facem ceva distractiv”. De când era mică, i-am învățat pașii de swing și jitterbug. Este ceva ce făceam împreună mereu, iar ea știa toate mișcările”, a mărturisit Tony Goldwyn.

În loc de o coregrafie elaborată, duo-ul tată-fiică s-a bazat pe amintirile lor din copilărie, oferind un spectacol plin de energie și emoție.

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Tony Goldwyn, care mai are o fiică, Tess, de 31 de ani, cu soția sa Jane Musky, a recunoscut că este cunoscut drept cel mai emotiv membru al familiei. Într-un interviu anterior pentru People, actorul dezvăluia că era îngrijorat de cum va reuși să își păstreze calmul la nuntă.

„Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este dacă voi putea să trec prin toate acestea fără să izbucnesc în lacrimi. Sunt foarte emotiv când vine vorba de copiii mei”, mărturisea el în mai 2024.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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