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Actorul Tony Goldwyn va deveni bunic! Fiica sa cea mare, Anna, în vârstă de 36 de ani, va deveni mamă pentru prima dată în septembrie 2026. Vestea a fost împărtășită de Anna și soțul său, Billy Durden, pe rețelele sociale.
Anna și Billy s-au căsătorit în august 2024, iar evenimentul a fost o ocazie plină de emoție pentru întreaga familie. Tony Goldwyn a povestit în cadrul apariției sale la „Live with Kelly and Mark” despre momentul special în care a ținut un discurs la nuntă.
„Pentru ani de zile, copiii mei mi-au spus că nu o să reușesc să vorbesc fără să plâng”, a spus starul.
Însă momentul cel mai memorabil al serii a fost dansul tată-fiică.
„Anna mi-a spus: „Tată, hai să nu facem un dans lent tradițional… să facem ceva distractiv”. De când era mică, i-am învățat pașii de swing și jitterbug. Este ceva ce făceam împreună mereu, iar ea știa toate mișcările”, a mărturisit Tony Goldwyn.
În loc de o coregrafie elaborată, duo-ul tată-fiică s-a bazat pe amintirile lor din copilărie, oferind un spectacol plin de energie și emoție.
Tony Goldwyn, care mai are o fiică, Tess, de 31 de ani, cu soția sa Jane Musky, a recunoscut că este cunoscut drept cel mai emotiv membru al familiei. Într-un interviu anterior pentru People, actorul dezvăluia că era îngrijorat de cum va reuși să își păstreze calmul la nuntă.
„Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este dacă voi putea să trec prin toate acestea fără să izbucnesc în lacrimi. Sunt foarte emotiv când vine vorba de copiii mei”, mărturisea el în mai 2024.