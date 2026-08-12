Lora, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Am primit raportul medical, Fata intră la terapie” 

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Lora le-a povestit urmăritorilor săi că a făcut câteva analize și a descoperit, în urma lor, că se confruntă cu câteva probleme de sănătate cauzate de oboseala acumulată. Ea a explicat ce simptome are și ce ar trebui să facă în continuare.

Ce probleme are Lora. Raportul medical indică o „simptomatologie agravată”

Cântăreața a vorbit despre cum stresul, oboseala și programul încărcat din ultima perioadă au afectat-o mai mult decât se aștepta. Organismul ei a reacționat la perioada plină pe care a avut-o, motiv pentru care Lora s-a gândit să facă un set de analize.

Ea le-a arătat urmăritorilor rezultatele și detalii despre situația prin care trece, spunând că este nevoie să ia măsuri. Mai mult, ea a explicat că simptomele sale sunt agravate de o perioadă profesională intensă, stresul de performanță și lipsa unei recuperări corespunzătoare.

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„A primit sora voastră raportul medical! N-am probleme. Deloc (n.r. ironică). Da, deloc n-am. Deloc, deloc, deloc. Ia fiți atenți! Simptomatologia este agravată de activitatea profesională intensă, stresul de performanță, pozițiile menținute prelungit, solicitarea repetitivă a centurii scapulare, lipsa refacerii corespunzătoare și suprasolicitarea psihico-fizică specifică activității de persoană publică. Fata intră la terapie și se ține de data asta. Plan de terapie integrat, 10 ședințe. Minim. Și curenți, și electroterapie”, a spus Lora, în mediul online.

Ce alte probleme a mai avut artista

Nu mai departe de începutul acestui an, Lora povestea că în urma unor analize, a decis să își schimbe complet alimentația și să acorde o mai mare atenție mâncării pe care o consumă.

Ea mărturisea că soțul ei, Ionuț Ghenu, este un mare sprijin și se implică în pregătirea meselor.

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„La mâncare, având în vedere că mi-a ieșit colesterolul puțin mare la analize, cred că și din cauza stresului, am început anul cu foarte multe supe, mănânc multe supe.

Soțul meu îmi gătește foarte bine și îi place mult să gătească. Nu mai mănânc legume la grătar că am înțeles că e mai bine să le fierbi al dente decât să fie făcute la grătar. Am mutat tot ce ține de fructe în prima parte a zilei și niciodată după ce mănânc ceva carne. Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a povestit Lora pentru Click!.

Vedeta a avut un proiect important, pe lângă cariera muzicală. Lora a lansat o cremă de ochi la care a lucrat timp de un an. Artista are propria linie de cosmetice, iar afacerea pe care și-a construit-o, a implicat mult efort și timp din partea ei.

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