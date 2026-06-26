Lora răspunde la speculațiile despre divorț, după ce a venit la Unica Urban Party 2026 fără soțul ei, Ionuț Ghenu: „Așa funcționează lumea”

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Lora clarifică zvonurile despre mariajul cu Ionuț Ghenu. Artista susține că mariajul lor funcționează perfect, fiind construit pe respectul pentru timpul și spațiul fiecăruia.

Lora dezminte speculațiile legate de divorț

Lora a decis să pună capăt speculațiilor legate de căsnicia ei cu Ionuț Ghenu, după ce a fost văzută singură la diverse evenimente publice. Într-o declarație sinceră pentru WOWbiz, vedeta a explicat că independența și spațiul personal sunt esențiale într-un mariaj sănătos.

Absența lui Ionuț Ghenu de la momente precum nunta colegei Andreea Bălan sau Unica Urban Party 2026 a stârnit curiozitatea fanilor. Totuși, Lora a clarificat că aceste alegeri nu reflectă probleme în cuplu, ci o dinamică bazată pe respect reciproc.

„Dar zvonuri vor fi tot timpul, pentru că așa funcționează lumea se pare. Da, sunt zvonuri, ai zis bine! Da, mă duc singură și la petreceri și la nunți. Mă mai duc și în câte un city break singură, cu prietenele mele”, a declarat artista.

„Nu suntem siamezi”

Lora a subliniat că un mariaj solid nu înseamnă să petreci fiecare clipă împreună.

„Avem viață și separat unul de altul, nu suntem siamezi și nu mi se pare sănătos. Vă spune cineva care, efectiv, tot timpul – muncă, timp liber – l-a petrecut cu iubitul/soțul. Mi se pare mult. Trebuie să avem și ce să ne mai povestim, pentru că altfel am sta efectiv unul lângă altul și, la un moment dat, nu ne-am mai suporta”, a explicat vedeta, pentru sursa citată.

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Ionuț Ghenu, un stil de viață diferit

Artista a dezvăluit și motivul pentru care soțul său evită evenimentele mondene, preferând să își dedice timpul altor activități. „Soțul a fost la sală, nu este adeptul evenimentelor, nu-i place. Nu vreau să-l iau într-un loc și să se uite urât la oameni pentru că e obosit, stresat sau nu are chef să fie acolo. Nu, mă întâlnesc aici mereu cu prieteni”, a spus Lora.

Mai mult, cântăreața a povestit cum o discuție deschisă cu partenerul său a consolidat această înțelegere. „Chiar i-am spus la un moment dat. Am avut o discuție și i-am zis: «Chiar trebuie să fii mai relaxat. Nu ești paznicul meu, nu am nevoie de paznic, relaxează-te!». Intră în atitudinea aia de manager, de soț! Nu! Mă enervez eu apoi și atunci cel mai bine este ca fiecare să facă ce își dorește cu timpul lui, iar atunci suntem ok.”

O relație bazată pe încredere și prietenie

În ciuda speculațiilor de pe rețelele sociale, Lora a dat asigurări că relația lor este una solidă și plină de armonie. „Suntem doi oameni care fac lucruri împreună și ne înțelegem bine, suntem prieteni și iubiți”, a concluzionat artista.

Foto: Instagram

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