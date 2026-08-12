Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip trece prin momente greu de gestionat. După un divorț complicat și multă suferință, artista se confruntă, din nou, cu probleme. De data aceasta, este vorba despre tatăl ei, care a fost internat în spital. Artista a făcut declarații despre starea acestuia.

Codruța Filip trece prin momente dificile, după ce tatăl ei a ajuns la spital

Pare că problemele nu se mai termină pentru Codruța Filip. După divorțul de Valentin Sanfira, cântăreața vorbea despre faptul că tatăl ei nu se simte bine. Acum, starea bărbatului s-a agravat, motiv pentru care a fost internat în spital pentru investigații amănunțite.

Părinții Codruței Filip au fost cei care i-au oferit acesteia tot sprijinul și iubirea de care a avut nevoie după divorț. Ei au suferit enorm pentru fiica lor și pentru eșecul pe care l-a avut în mariaj.

Toată suferința și stresul și-au spus cuvântul, iar tatăl artistei nu se simte bine. Codruța a mărturisit că tatăl ei va sta în spital câteva zile, pentru că starea lui nu este prea bună și are probleme și cu inima. Medicii îi vor face mai multe investigații pentru a se asigura că totul este sub control.

Citește și: Codruța Filip, dezvăluiri rare despre viața după divorț: „Asta mă ajută mult” / Exclusiv

„Tata e bine, doar că este internat pentru câteva zile pentru câteva investigații de rutină, adică mai intense un pic. El nu a avut o stare foarte bună în ultima perioadă și a avut niște problemuță legate de inimă și urmează un tratament în sensul ăsta. Și, fiind foarte cald afară și gradele fiind estul de multe la număr, cumva e nevoie de mai multe investigații în acest sens, dar e bine”, a mărturisit Codruța Filip pentru Spynews.

Artista a povestit că ea și familia ei au decis să îl ducă pe bărbat la spital ca să se asigure că totul este în regulă. În plus, bărbatul merge în continuare la serviciu și face efort fizic, motiv pentru care este important să facă controale, mai ales în perioada verii.

Citește și: Codruța Filip, în lacrimi pe internet: „Nu mă pot opri din plâns”. Ce a pățit artista pe stradă

„L-am dus noi la spital. Este un control de rutină ca să ne asigurăm că totul este sub control, pentru că este foarte cald afară și e normal. El merge la serviciu zilnic, face efort foarte mare și atunci toate astea combinate, să ne asigurăm că e bine. Totul e bine”, ne-a mai spus artista.

Părinții ei au suferit enorm

După divorțul de Valentin Sanfira, artista spunea că nu doar ea a avut de suferit, ci și părinții ei. Tatăl ei a ajuns să aibă probleme de sănătate și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Mă doare foarte tare pentru că suferința mea cea mai adânca acum este faptul că ei trec prin perioada asta. Tata s-a îmbolnăvit. Cumva cu mama vorbesc mai mult, pentru că ea se exteriorizează mai mult decât tata.

Știu cât de mult suferă și ea și cât nu doarme nopțile. Tata este mult mai interorizat și din cauză că el nu spune neapărat ceea ce simte, cumva a dus la niște probleme de sănătate.

Acum are niște probleme cu inima și dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular cerebral sau un infarct. Acum e sub tratament”, a declarat Codruța Filip, în podcastul Acasă la Măruță.

Urmărește-ne pe Google News