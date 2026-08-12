Ion Țiriac demolează vila fiului său de pe lacul Tei. Ce are de gând să construiască în locul ei

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Vila lui Ion Ion Țiriac Junior de pe malul lacului Tei urmează să fie demolată, iar în locul acesteia, miliardarul pregătește un proiect imobiliar de amploare. Conform informațiilor publicate de Profit.ro, pe teren ar urma să fie construit un turn rezidențial cu 16 etaje și 127 de apartamente premium. Iată ce planuri are Ion Ţiriac.

Ţiriac îi demolează vila fiului său de pe lacul Tei

Vila lui Ion Ţiriac Jr. are o suprafață desfășurată de aproximativ 3.000 de metri pătrați și a fost construită în 2014. Imobilul este format din două corpuri, fiecare având subsol, parter și un etaj.

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Miliardarul vrea să o demoleze și să facă în locul ei un complex rezidențial de lux. Noua construcție va avea însă dimensiuni mult mai mari. Proiectul prevede trei niveluri subterane și 16 etaje, ultimele două fiind retrase. Suprafața construită ar urma să ajungă la aproape 35.000 de metri pătrați, conform Profit.ro.

127 de apartamente și 236 de locuri de parcare

În noul complex rezidențial sunt prevăzute 127 de apartamente premium, cu una, două și trei camere. O parte dintre locuințe vor fi de tip duplex, iar apartamentele de la nivelul solului vor avea grădini private.

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Proiectul include și 236 de locuri de parcare. Cele mai multe vor fi amenajate în cele trei niveluri subterane ale clădirii, iar o parte vor fi amplasate la sol.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 62 de milioane de euro, fără TVA, iar raportat la această valoare, prețul mediu al unui apartament din viitorul complex ar urma să depășească 500.000 de euro.

Proiectul a fost realizat de biroul de arhitectură Baumarc Proiect.

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Terenul se află într-o zonă în care au fost anunțate mai multe proiecte rezidențiale importante. În apropiere se află și One Lake Club, proiect dezvoltat de One United Properties pe un teren cumpărat de la Ion Țiriac în 2021, pentru 15 milioane de euro.

One Lake Club este format din șapte clădiri și include peste 720 de apartamente, iar dezvoltatorul a vândut deja 389 dintre acestea.

În zona Șoseaua Fabrica de Glucoză sunt pregătite și alte proiecte imobiliare, care ar urma să aducă în total mii de apartamente noi. Printre dezvoltatorii care au anunțat investiții aici se numără Sorin Crețeanu, Gabriel Popoviciu și One United Properties.

Unul dintre proiecte prevede construirea a 743 de apartamente, în timp ce un alt ansamblu ar urma să aibă peste 600 de locuințe. One United Properties are, la rândul său, autorizație pentru alte 786 de apartamente în zonă.

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