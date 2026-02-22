Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit după 5 ani de relație. Primele declarații ale fiului lui Ion Țiriac

Sorana Cîrstea (35 ani) și Alexandru Ion Țiriac (49 ani) s-au despărțit după cinci ani de relație. Cei doi nu au dezvăluit motivul despărțirii, aceștia alegând în acești ani să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit

După o relație de aproape șase ani, Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac au decis să meargă pe drumuri separate. Fiul miliardarului român a confirmat vestea despărțirii, declarând că cei doi au rămas în relații de prietenie.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a spus Alexandru Ion Țiriac pentru Cancan.

Potrivit aceleiași publicații, motivul separării ar fi fost prioritățile diferite ale cuplului. Sorana Cîrstea a decis să își concentreze energia pe ultimul său sezon în tenis, în timp ce Alexandru Ion Țiriac este tot mai implicat în proiectele sale profesionale. Această schimbare de direcție în viețile lor a dus, în cele din urmă, la încheierea poveștii lor de dragoste.

Mesajul transmis de Sorana Cîrstea fostului ei partener

Chiar și după despărțire, cei doi și-au arătat respectul reciproc. La Cluj, după ce a câștigat trofeul Transylvania Open, Sorana i-a mulțumit fostului său partener, dar și lui Alexandru Ion Țiriac, seniorul, pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine atunci când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat”, a afirmat jucătoarea de tenis.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au cunoscut la Stejarii Country Club, unde locuiesc amândoi. Între 2014 și 2017, Sorana a avut o relație cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, iar mai târziu, relația cu Ion Țiriac Jr. a fost una care a rămas, în mare parte, departe de lumina reflectoarelor. Totuși, au existat momente în care cei doi și-au împărtășit bucuriile cu fanii lor.

De exemplu, de ziua de naștere a lui Alexandru Ion Țiriac, Sorana i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie cu ei doi.

În toamna lui 2025, ea a postat mai multe imagini cu Alexandru Ion Țiriac, iar în decembrie au petrecut împreună o vacanță de sărbători. Astfel, se pare că despărțirea s-a produs la începutul anului 2026.

