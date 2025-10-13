Cornel Păsat și soția lui, Bianca, s-ar afla în pragul divorțului, după 23 de ani de mariaj. Se pare că femeia ar fi plecat de acasă și chiar l-ar fi amenințat că va depune actele de divorț. Însă, dansatorul nu își dorește sub nicio formă să își piardă familia.

Cornel Păsat și soția lui, în pragul divorțului

Cornel Păsat și Bianca formează un cuplu de mai bine de 23 de ani și au împreună un băiat, însă căsnicia lor pare să fie aproape de final. Dansatorul ar fi fost părăsit de soție, care l-ar fi amenințat și că îi va trimite actele de divorț, potrivit Cancan.

„Tot aveau ceva discuții în ultimul timp. Ea a plecat de acasă. Cornel o iubește foarte mult, nu-și dorește divorțul. Și nici ea, vă asigur. Doar că trebuie să-și rezolve problemele apărute”, au declarat surse apropiate cuplului pentru publicația menționată.

Cornel și Bianca ar încerca să își țină problemele de cuplu departe de spațiul public și puțini sunt cei care știu ce se întâmplă, de fapt, în căsnicia lor.

Citește și: Oana Roman a explodat, după ce soţia lui Cornel Păsat a vorbit despre ea: „Dacă nu eram eu, vă mai lua cineva interviu?”. De la ce a pornit totul

Citește și: Oana Roman și Cornel Păsat au fost ajutați de Petre Roman la începutul relației lor: „Ne-am apucat de la zero să facem acest proiect, fără bani. Mâncam pâine cu ceai. Tata ne-a plătit…” / EXCLUSIV

Dansatorul, primele declarații despre problemele din mariaj

Cornel Păsat a fost contactat de jurnaliști cu privire la acest subiect, iar dansatorul a recunoscut, în mod voalat, că mariajul lui nu merge tocmai bine.

„Arată-mi mie un cuplu care nu are probleme în căsnicie. Mă aștept dintr-un moment în altul să primesc actele. Dacă asta e decizia ei…Mai multe nu doresc să comentez. Vom trăi și vom vedea”, a declarat el.

Citește și: Bianca Drăgușanu, ironii cu privire la despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubit: „Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o”

Citește și: Ce fiică frumoasă are Gabi Tamaș de la Asia Express 2025. Fotbalistul își mai dorește un copil: „Să dea Domnul! Lucrăm”

În același timp, Bianca Păsat a publicat în mediul online un mesaj cu subînțeles.

„Poate că azi ai simțit liniște. Poate vină. Sau poate un gând: acum că am rămas singură, ar trebui să încep… ceva. Cu mine. Dar nici nu știi de unde. Și e ok. Nu trebuie să fie perfect. Doar să fie despre tine, în sfârșit”, a scris încă soția lui Cornel Păsat pe rețelele sociale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cornel și Bianca Păsat

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News