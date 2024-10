Oana Roman și Cornel Păsat au fost ajutați de Petre Roman la începutul relației lor: „Ne-am apucat de la zero să facem acest proiect, fără bani. Mâncam pâine cu ceai. Tata ne-a plătit…” / EXCLUSIV

Oana Roman a fost invitată la Fresh by Unica, unde a vorbit despre un capitol de mult închis al vieţii sale publice, oferind detalii intime despre începuturile carierei sale, dar şi despre relaţia tumultuoasă pe care a avut-o cu Cornel Păsat. Vedeta a povestit cu lux de amănunte despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul acelei perioade, dezvăluind cum ea şi cunoscutul striper au fost ajutaţi de Petre Roman.

Oana Roman şi Cornel Păsat au pus bazele proiectului „Flamingo Boys”

Oana Roman ne-a povestit la Fresh by Unica, cu lux de amănunte despre începuturile carierei sale, cât şi despre cât de greu i-a fost la începutul relaţiei cu Cornel Păsat. Vedeta a mărturisit că deşi multe persoane considerau că numele „Roman” a ajutat-o în carieră, adevărul se pare că a fost cu totul şi cu totul altul.

Astfel că, nu de puţine ori, Oana s-a confruntat cu multe refuzuri şi cu multe uşi închise, motiv pentru care s-a ambiţionat să reuşească prin forţe proprii indiferent de oamenii care nu voiau să îi acorde nicio şansă.

„Evident că am avut și probleme de natură financiară pentru că tata, în linia aceasta de educație extrem de modernă și de occidentală, după ce m-am întors (n.r. de la facultatea din Franţa), mi-a zis: „Ok. Bun, te-ai întors, ai o diplomă, pa. Gata, de acum încolo trebuie să descurci. Adică nu mai gata. Noi nu mai trebuie să te întreținem, nu mai trebuie. Deci la revedere, pa”. Și a fost foarte, foarte, foarte, foarte greu. Tata nu ne-a dat nimic. Nu pentru că mi era rău sau zgârcit sau nu, pentru că așa a fost educația pe care el, la un moment dat, a primit-o, care a fost în familiile noastre de-a lungul generațiilor. Eu m-am trezit, ok, ce fac acum? Adică ce fac? Nu s-a pus nicio secundă problema că el să se ducă la cineva să spună, bă, ia-o să lucreze. Nu s-a pus problemă. Și atunci am zis, ok, ce fac?”, ne-a mărturisit Oana Roman la Fresh by Unica.

Oana Roman și Cornel Păsat au început proiectul „Flamingo Boys” într-o perioadă dificilă, fără resurse financiare semnificative. Începuturile relației lor nu au fost ușoare, iar vedeta ne-a recunoscut că nu aveau bani și au fost nevoiţi să se descurce cu ce aveau.

În ciuda acestor dificultăți financiare, proiectul „Flamingo Boys” a luat naștere și a devenit rapid un fenomen controversat în societatea românească de la acea vreme. Spectacolele lor au provocat multe tabuuri, într-o perioadă în care divertismentul destinat femeilor, realizat de dansatori bărbați, era privit cu suspiciune. Chiar şi aşa, conceptul s-a impus totuși datorită calității show-urilor, care includeau coregrafii complexe, costume spectaculoase și o producție vizuală bine gândită.

Deşi la început părea o idee neacceptată de toți, trupa a reușit să atragă un public select, format din doctorițe, avocate, notărițe și alte femei cu un statut social ridicat. Oana ne-a recunoscut că ea și Cornel au muncit din greu pentru a depăși prejudecățile și au creat un concept care a rezistat în timp, devenind un nume cunoscut în lumea showbiz-ului românesc.

„Îl cunoscusem pe Cornel și la sfârșitul anului 1998, început de 1999, el a preluat acest concept care s-a numit apoi, care a devenit apoi fenomenul Flamingo Boys. Și am zis, bă, noi putem să facem bani din chestia asta. Așa. Și ne-au apucat efectiv de la zero să facem acest proiect. Fără bani.

El a creat trupa, dar ea trebuia promovată. Cum facem? Să spargem taburi? Să explicăm că ceea ce facem noi aici și este un adorat spectacol, care are costume, care are scenografie, muzică, multă coreografie și așa mai departe, da? A contat faptul că în fiecare marţi, când era spectacolul la Clubul Flamingo, veneau doamne de foarte bună calitate. Veneau doctoriţe, avocate, notăriţe, profesoare şi aşa mai departe. Era o chestie de standing aşa să vii să vezi acest spectacol. Şi dânsele la rândul lor au început să povestească. Şi încet, încet au început să creem acest concept. Foarte multă muncă”, ne-a mai spus Oana Roman.

Cum au fost Oana Roman şi Cornel Păsat ajutaţi de Petre Roman

Oana Roman a dezvăluit şi faptul că pentru o perioadă de câteva luni, au apelat la ajutorul tatălui ei, Petre Roman, din cauza problemelor financiare cu care se confruntau. Însă, deşi tatăl ei le-a plătit chiria pentru câteva luni, ajutorul s-a limitat strict la această perioadă. După acest sprijin temporar, cei doi au trebuit să se întrețină singuri, Oana Roman implicându-se în consultanță pentru diverse proiecte, în timp ce Cornel Păsat a continuat să dezvolte conceptul trupei de dans.

„Tata ne-a plătit chiria pentru vreo trei-patru luni, după care ne-a spus că trebuie să ne descurcăm singuri. A fost foarte greu, mâncam pâine cu ceai și mergeam din când în când pe la părinți pentru a mai mânca ceva. Dar nu am renunțat și am muncit din greu să facem proiectul să meargă. (…) Încet, încet am reușit să o ducem mai bine. Dacă vrei să începem să vindem mai multe bilete, să facem turnei în țară. Și așa mai departe. Și lucrurile au evoluat. Deci acesta a fost, practic, primul proiect pe care l-am făcut în momentul în care absolut nimeni nu mi-a dat nicio șansă, nu mi-a deschis nicio ușă și nu m-a sprijinit în niciun fel”, ne-a mai spus Oana Roman.

Oana Roman a avortat copilul lui Cornel Păsat

În anii 2000, Oana Roman și Cornel Păsat au trăit o poveste de dragoste intensă, care a captat atenția publicului. Relația celor doi a durat aproape opt ani, însă nu a fost lipsită de dificultăți. În ciuda legăturii puternice, Oana a trecut prin momente grele, mai ales după ce a rămas însărcinată, luând decizia dureroasă de a face un avort.

Despărțirea dintre ei a avut loc în 2007, iar Oana Roman a vorbit deschis la momentul acela despre despre motivele care au dus la ruptura lor. Deși Cornel a negat inițial acuzațiile, Oana a susținut că infidelitatea lui, cu o prietenă comună, a fost motivul principal pentru care relația lor s-a destrămat.

