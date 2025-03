Andreea Bostănică și iubitul, fotografiați în ipostaze tandre. Cine este milionarul care o răsfață pe „regina TikTok-ului” cu mii de trandafiri

Andreea Bostănică s-a afișat alături de iubit în București. Influencerița cunoscută drept „regina TikTok-ul” a fost fotografiată sărutându-se cu milionarul în zona Floreasca, în prezența mamei sale, Angela.

Andreea Bostănică s-a afișat cu iubitul milionar în București

Andreea Bostănică (20 de ani) s-a afișat la brațului iubitului milionar, Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, în Capitală. Bărbatul deține o afacere cu bijuterii, iar pentru influenceriță ar fi creat câteva modele unicat, potrivit Cancan.ro.

Andreea Bostănică și Abush au fost fotografiați de paparazzi Cancan.ro în zona Floreasca din București. Vezi imaginile aici! Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat de la revedere, apoi au plecat în direcții diferite, influencerița cu mama ei, Angela, iar bărbatul singur.

În luna februarie, Andreea Bostănică a confirmat, în emisiunea „La Măruță”, că formează un cuplu cu un bărbat care nu vorbește limba română.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh”, a declarat Andreea Bostănică, în emisiunea de la Pro TV.

Ce diferență de vârstă este în Andreea Bostănică și Abush

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Bostănică a spus cum se înțeleg mama și iubitul ei, dar și cu câți ani este bărbatul mai mare decât ea.

„Nu e TikTok-er, nu are social media. Are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de trei ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni”, a mai spus tânăra de 20 de ani, pentru sursa citată.

Așadar, între Andreea Bostănică și iubitul ei ar fi o diferență de vârstă de opt ani. Cu toate acestea, potrivit publicației Unimedia.info din Republica Moldova, Abush ar fi un fost pușcăriaș, în vârstă de 41 de ani.

Andreea Bostănică l-ar fi înșelat pe fostul iubit cu Abush

Aceeași publicație din Moldova susține că Andreea Bostănică și Abush ar fi împreună din iunie 2024, cu toate că, la acea vreme, influencerița forma un cuplu cu Abdol, un alt bărbat arab bogat. Când a aflat despre Abush, Abdol ar fi încheiat relația cu Andreea. Ca să-l facă gelos, tânăra a publicat imagini cu noua ei mașină, un Mercedes Brabus, despre care se speculează că ar fi, de fapt, a lui Abush.

Abush ar deține două mașini, un Mercedes Brabus și un Mercedes Maybach. În luna februarie, Andreea Bostănică a infirmat speculațiile cum că automobilul este al iubitului ei.

„Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostănică, în emisiunea „La Măruță”.

