Andreea Bostănică, în lacrimi pe Tik Tok. Influencerița a stârnit revolta internauților, după ce s-a plâns că a pierdut o brățară de 20.000 euro

Andreea Bostănică nu a avut parte de un Crăciun tocmai fericit. Influencerița de 20 de ani a postat un clip pe Tik Tok în care apare plângând, după ce și-a pierdut brățara preferată, în valoare de 20.000 de euro. Pe de altă parte, internauții nu s-au arătat deloc impresionați de pierderea acesteia, ci au criticat-o.

Andreea Bostănică, în lacrimi pe Tik Tok

Andreea Bostănică a devenit rapid cunoscută în mediul online, după ce și-a expus viața de lux pe care o duce. Tânăra din Republica Moldova s-a mutat în Dubai în urmă cu ceva timp, unde trăiește în lux și opulență, având mașini scumpe, un apartament la care majoritatea doar visează, precum și o colecție impresionantă de bijuterii.

Dacă de obicei apare cu un zâmbet uriaș pe chip în mediul online, de data aceasta, de Crăciun, influencerița a fost văzută în lacrimi. Și asta pentru că, spune ea, și-a pierdut brățara favorită.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a povestit Andreea Bostănică în filmare.

Aceasta vorbește despre o brățară Cartier, unul dintre cele mai apreciate branduri de lux din lume. Iar valoarea medie a acestei brățări este, potrivit Cancan, în jur de 20.000 de euro.

Internauții au criticat-o pe influencerița din Republica Moldova

Clipul Andreei Bostănică a stârnit un val de reacții în mediul online. Doar că internauții nu s-au arătat impresionați de pierderea acesteia, ci mai degrabă au criticat-o pentru faptul că plânge din cauza unei brățări, în timp ce mulți oameni nu au nici măcar o bucată de pâine.

„Alții n-au ce mânca”, a scris o persoană, în timp ce o alta a comentat: „Și când mă gândesc că alții plâng de foame, săracii…”

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun este când pierzi pe cineva undeva de unde nu e posibil să se mai întoarcă. Dar, tu cu brățara, mai ai mult de învățat din viața reală”, a zis un alt internaut.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun este când cei dragi ție nu sunt lângă tine sau sunt plecați, nu că ți-ai pierdut brățara, să nu exagerăm!”, a scris o altă persoană pe rețeaua de socializare.

Au existat și persoane care au profitat de ocazie pentru a face glume: „Care ai găsit-o, Crăciun fericit să ai!”, „Ai făcut un om fericit”, „Eu azi am observat că nu îmi mai găsesc șoseta dreaptă. Deci înțeleg perfect, sunt alături de tine…”, „Am pus-o la amanet deja”.

Sursă foto: TikTok

