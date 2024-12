Andreea Bostănică și-a împodobit bradul de Crăciun cu decorațiuni cu cristale în valoare de zeci de mii de lei. Imagini din casa influenceriței

Andreea Bostănică a împodobit bradul de Crăciun cu decorațiuni cu cristale în valoare de zeci de mii de lei. Tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” a stârnit mai multe controverse în ultimele luni, după ce s-a afișat în mediul online cu un număr impresionant de cadouri de lux.

Andreea Bostănică și-a împodobit bradul de Crăciun cu decorațiuni cu cristale în valoare de zeci de mii de lei

Andreea Bostănică a împodobit bradul de Crăciun alături de mama și de fratele ei. Tânăra în vârstă de 20 de ani a optat pentru o instalație cu becuri albastre și decorațiuni cu cristale de la un brand celebru de bijuterii.

Potrivit Spynews.ro, un singur glob-bijuterie ca cele pe care Andreea Bostănică le-a pus în bradul ei valorează, în medie, între 500 și 800 de lei. Există, însă, și decorațiuni în valoare de 1000 de lei. Așadar, bradul de Crăciun al influenceriței este împodobit cu decorațiuni în valoare de mai multe zeci de mii de lei.

Printre decorațiunile alese de Andreea se numără globuri clasice, dar și globuri cu talismane cu fulgi de nea, aripi de înger, clopoței, omuleți de turtă dulce, căciulă de Moș Crăciun și steluțe, printre multe altele. Bradul de Crăciun al Andreei Bostănică a mai fost decorat cu globuri roșii, albastre, aurii și argintii.

După ce au decorat casa de Crăciun, Andreea, fratele și mama ei s-au fotografiat în fața bradului. Până la acest moment, creatoarea de conținut online a publicat imaginile doar la Instagram Story.

Citește și: Andreea Bostănică a spus adevărul despre cadourile scumpe. De la cine primește tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” îmbrăcăminte și accesorii de lux: „Sunt foarte recunoscătoare”

Ce avere are Andreea Bostănică la doar 20 de ani

Andreea Bostănică susține că muncește de la vârsta de 12 ani. Astfel, la doar 20 de ani, cântăreața și creatoarea de conținut online a reușit să-și cumpere casa visurilor. Anul trecut, Andreea susținea că deține trei apartamente și un penthouse în Chișinău și un apartament în București. În prezent este neclar dacă toate acestea încă îi aparțin. În plus, influencerița ar conduce un automobil Mercedes Brabus, în valoare de peste 100.000 de euro.

Tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” se întreține din cariera online, unde are o comunitate de peste 10 milioane de urmăritori, pe YouTube, Instagram și TikTok. Andreea Bostănică s-a lansat în muzică în august 2021, cu piesa „Diamantele”. Apoi, în mai 2023, artista a lansat o nouă piesă, „Obsesie”, foarte apreciată de fanii ei. Cel mai recent, TikTok-erița a lansat piesa „Look into my eyes”, de inspirație orientală.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News